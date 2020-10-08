08 Ekim 2020 Perşembe 13:12 - Güncelleme: 08 Ekim 2020 Perşembe 13:12

Kısa çalışma ödeneği yatmadı ne yapmalıyım? sorusunun yanıtı bu ayki ödemeyi alamayan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Eylül ayı işsizlik ve kısa dönem çalışma ödeneğinin 5 Ekim'de başlayacağını açıklamıştı. T.C kimlik numarasına göre yapılan ödemeler E-Devlet kısa dönem çalışma ödeneği sorgulama ekranı üzerinden kontrol edilebiliyor. Peki Kısa çalışma ödeneği yatmayanlar ne yapacak?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMAYANLAR NE YAPACAK?

Kısa çalışma ödeneği sorgulama işlemi E-Devlet E-Devlet kısa dönem çalışma ödeneği sorgulama ekranı üzerinden yapılabiliyor. Eylül ayı Kısa çalışma ödeneği yatmayanlar İŞKUR şubesine giderek durum hakkında bilgi alabilirler.

'KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATMADI, NE YAPMALIYIM?'

İŞKUR'da IBAN bilgileri kayıtlı olan çalışanların kısa çalışma ödeneği her ayın 5'inde başlayarak hesaplarına yatırılıyor. Eylül ayında son bulması gereken ödemeler Cumhurbaşkanı kararıyla 2 ay daha uzatılmıştı. Başladığı günden bu yana ödeme sıklıkları her ay değişmektedir. Bazı aylarda kimlik numarasına göre 2 gün arayla, bazense 1 gün arayla ödemeler yaklaşık 10 günde tamamlanmaktadır.

Kısa çalışma ödeneği T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlara sırasıyla şu şekilde yatırılmaktadır.

İlk ödemeler: T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 0 olanlara,

İkinci ödemeler T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 2 olanlara,

Üçüncü ödemeler T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 4 olanlara,

Dördüncü ödeme T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi 6 olanlara ve son ödemeler ise kimlik numarasının son hanesi 8 olanlara yapılmaktadır.

Ödemelerin aralığı her ay değişmektedir. Bu ay kısa çalışma ödeneği yatmayanlar henüz yararlanma hakları bitmediyse Ekim ayının 31'ine kadar ödemelerini alabilecekler.

Kısa Çalışma Ödeneği için, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü ödenekten 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek. Eğer başladıkları tarih itibariyle ödenek alma hakları bittiyse bu ayki ödeme taraflarına yapılmaz.

EKİM AYI KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemeleri 5 Ekim'de hesaplara yatırılacak." açıklamasında bulundu. Ödemesi yapılmayan vatandaşlar, en yakın İŞKUR şubesine giderek bilgi alabilirler. Aşağıdaki bağlantıdan ödemenizi kontrol edebilirsiniz.

E-DEVLET KISA DÖNEM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ SORGULAMA EKRANI

KISA DÖNEM ÇALIŞMA ÖDENEĞİ KAÇ AY UZATILDI?

Kısa dönem çalışma ödeneği süresi, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı. Kısa çalışma süresi mevcut faydalananlar iki ay daha ödeme alabilecekler.

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE KADAR?

Günlük kısa çalışma ödeneği; sigortalının son oniki aylık prime esas kazançları dikkate alınarak hesaplanan günlük ortalama brüt kazancının % 60’ıdır. Bu şekilde hesaplanan kısa çalışma ödeneği miktarı, aylık asgari ücretin brüt tutarının % 150’sini geçemez. Kısa çalışma ödeneği, işyerinde uygulanan haftalık çalışma süresini tamamlayacak şekilde çalışılmayan süreler için, işçinin kendisine ve aylık olarak her ayın beşinde ödenir. Ödemeler PTT Bank aracılığı ile yapılmaktadır. Ödeme tarihini öne çekmeye Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı yetkilidir.