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Ekonomi bakanlarının diplomasi çıkarması

Seçimin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken bakanlar, yoğun diplomasi trafiğine başlıyor. Japonya’daki G20’ye tam kadro katılacak olan bakanların programında Macaristan ve Rusya da var.

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Yenilenen İstanbul seçiminin ardından gündem yeniden ekonomiye dönerken ekonomi bakanlarının gündemini yoğun diplomasi trafiği oluşturuyor. Ekonomi yönetimi, 28-29 Haziran’da Japonya’da yapılacak, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılacağı G20 Liderler Zirvesi’ne ve ardından gerçekleşecek Çin temaslarına, neredeyse tam kadro katılacak. Ekonomi yönetimi, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı seçiminin tamamlanmasının ardından yoğun gündemini ara vermeden sürdürüyor. Kabinenin ekonomiden sorumlu bakanları, bu haftadan itibaren yoğun diplomasi trafiğinde bulunacak. Bu kapsamda ilk olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dün Macaristan’a gitti. Burada Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) 6. Dönem Toplantısı’na eş başkanlık yapacak Varank’ın temasları, bugün sona erecek. Varank, temasları kapsamında Macar iş insanlarıyla da görüşerek Türkiye’deki yatırım fırsatlarını anlatacak. Varank, Macaristan hükümetinin üyeleriyle de ikili görüşmeler yapacak. Varank, yurt dışı temasları kapsamında 8-11 Temmuz’da Rusya’nın en önemli sanayi etkinliklerinden biri olan INNOPROM Uluslararası Sanayi Fuarı’na katılacak. Fuar, Yekaterinburg şehrinde dijital imalat temasıyla gerçekleştirilecek.

G20 ZİRVESİNE ÇIKARMA 

Küresel ekonomik sorunların çözümünde önemli platformlardan biri sayılan G20 Liderler Zirvesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 28-29 Haziran’da Japonya’nın Osaka şehrinde yapılacak. Erdoğan, Japonya temaslarının ardından Çin’e geçerek Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelecek. Bu görüşmelere de ikili ticari ilişkiler başta olmak üzere ekonomik konuların görüşülmesi bekleniyor. Erdoğan’ın heyetinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez başta olmak üzere çok sayıda üst düzey isim yer alacak. 

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