İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Aralık 2023 Cuma / 3 CemaziyelAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    29,0578
  • EURO
    31,8912
  • ALTIN
    1907.61
  • BIST100
    7958.54
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Ekonomi devinden Türk bankaları için yeni değerlendirme
Ekonomi

Ekonomi devinden Türk bankaları için yeni değerlendirme

Fitch Ratings, makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesine yönelik adımların bu yılın üçüncü çeyreğinde Türk bankalarının marjlarını desteklediğini bildirdi.

AA15 Aralık 2023 Cuma 14:50 - Güncelleme:
Ekonomi devinden Türk bankaları için yeni değerlendirme
ABONE OL

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in son üç ayı kapsayan Türk Bankaları Veri İzleme Raporu'na göre, Türk bankaları makro ihtiyati düzenlemelerin sadeleştirilmesinin yanı sıra, artan faiz oranları ve enflasyona endeksli tahvil kazançlarının beklenenden daha iyi olması gibi faktörlerin etkisiyle yılın üçüncü çeyreğinde performanslarını iyileştirdi.

Artan net faiz gelirleri, halen yüksek olan ve artan TL mevduat maliyetlerini büyük ölçüde telafi ederken, ticari kazançlar ve ücretler de önceki dönemlere göre daha düşük olmasına rağmen performansı desteklemeyi sürdürdü.

Yılın üçüncü çeyreğinde artan faiz oranlarının etkisiyle kredi büyümesinde yavaşlama görüldü.

Parasal sıkılaşma süreci kredi büyümesi üzerindeki düzenleyici kısıtlamalar ve yüksek lira faiz oranları göz önüne alındığında büyümenin sınırlı kalmasını bekleyen Fitch Ratings'e göre, kapsam dahilindeki bankaların yabancı para toptan fonlama/özkaynak dışı ortalama payı üçüncü çeyrek sonunda oldukça istikrarlı seyretti.

Fitch'in Türk Bankaları Veri İzleme Raporu, Türkiye'deki bankacılık sektörü varlıklarının yüzde 83'ünü oluşturan 13 bankayı kapsıyor.

  • FitchRating
  • makroiytiyati
  • desteklemek

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.