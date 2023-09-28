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Ekonomi

Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasını ele aldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın başkanlığında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK) toplantısı sona erdi. Yapılan açıklamada, 'Finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür' dedi.

AA28 Eylül 2023 Perşembe 13:49 - Güncelleme:
Ekonomi Koordinasyon Kurulu, yastık altındaki altının ekonomiye kazandırılmasını ele aldı
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Toplantının ardından yapılan yazılı açıklamada, kurulun ekonomi politikalarının eşgüdüm içerisinde daha bütüncül bir yaklaşımla oluşturulmasını ve daha etkin uygulanmasını sağlamak, ekonomik istikrarla ilgili gelişmeleri izlemek ve değerlendirmek üzere her ay toplandığı hatırlatılarak, bugünkü EKK toplantısının ana gündeminin, finans piyasalarının gelişimini ve istikrarını destekleyecek politikalar ve tedbirler olduğu belirtildi.

Çalışmalarla, Türkiye Yüzyılı'nda fiyat istikrarını esas alan sürdürülebilir ve kapsayıcı ekonomik büyümenin sağlanması, stratejik yatırımların desteklenmesi, küresel ekonomide ortaya çıkabilecek risklere karşı finansal istikrarın güçlendirilmesi, yurt içi tasarrufların artırılması, kaynak dağılımında etkinliğin sağlanması ve finansmana erişimin artırılmasının hedeflendiği ifade edilerek, bu doğrultuda, toplantıda görüşülen konulara ilişkin şunlar kaydedildi:

"Fiyat istikrarı ve finansal istikrarın sağlanması ile uyumlu olacak şekilde, katma değeri yüksek ve ihracat odaklı yatırımların teşvik edilmesi, dışa bağımlılığın azaltılması ve sürdürülebilir büyümenin desteklenmesi amacıyla başta Yatırım Taahhütlü Avans Kredileri (YTAK) olmak üzere yatırımcıların finansman imkanlarını artıracak yeni stratejiler istişare edilmiştir. Finansal piyasalarda Türk lirası cinsinden enstrümanların çeşitlendirilmesi ve yatırımcılar için daha cazip hale getirilmesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirilmiştir. Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik mevcut sistemlerin geliştirilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılması planlanan adımlar görüşülmüştür. TCMB öncülüğünde çalışmaları yürütülen Dijital Türk Lirası Projesi'nde gelinen aşama ve önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Kurulumuz, bu alanda yapılan hazırlıkların hızlandırılması hususunda anlayış birliği içinde bir değerlendirme yapmıştır."

Açıklamada, katılım finans ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ve sektörü destekleyici mekanizmaların görüşülüp, Katılım Finans Çerçeve Kanunu hazırlıklarının değerlendirildiği vurgulanarak, Aile ve Gençlik Bankası'na ilişkin çalışmalar ile önümüzdeki günlerde TBMM'ye sunulması planlanan Kanun Teklifi'nin, kurul üyeleri ve ilgili taraflarla istişare edildiği dile getirildi.

  • Ekonomi Koordinasyon Kurulu
  • yastık altı altın
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