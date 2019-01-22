'Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz'
VakıfBank Genel Müdürü Özcan: Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz.
- AA
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