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'Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz'

VakıfBank Genel Müdürü Özcan: Türkiye'nin sorunlu taraflarından cari açıkta düzelme yaşanıyor. Ekonomide büyümenin yeniden şahlanacağını göreceğiz.

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''Dağa HDP yoluyla gittim''

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