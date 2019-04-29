24°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9445
  • 6,6422
  • 244.872
  • 94.540
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

EKONOMİ

  1. Haberler
  2. Ekonomi

Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 81,9'dan 84,7'ye yükseldi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ekonomik güven endeksi, nisanda geçen aya kıyasla yüzde 3,4 artışla 81,9'dan 84,7'ye yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu, nisan ayına ilişkin ekonomik güven endeksini açıkladı.

Buna göre, ekonomik güven endeksi, bu ay geçen aya göre yüzde 3,4 artarak 84,7'ye çıktı.

Endeksteki yükseliş, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı. Nisanda tüketici güven endeksi 63,5, reel kesim güven endeksi 100, hizmet sektörü güven endeksi 83,1 değerine yükselirken inşaat sektörü güven endeksi 53,9 değerine, perakende ticaret güven endeksi ise 90,6 değerine geriledi.

Otobüs ile minibüsün çarpışma anı kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Dünyada eşi benzeri yok, paha biçilemiyor

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Ekonomik güven endeksi verileri açıklandı

Sural’dan yürek burkan paylaşım

Sural’dan yürek burkan paylaşım

Marmaris'te korkutan deprem

Marmaris'te korkutan deprem

Dünya devi açıkladı: İlk tercih Türkiye, ciddi talep var

Dünya devi açıkladı: İlk tercih Türkiye, ciddi talep var

ABD gerilimi tırmandırıyor! Savaş gemileri o sulara girdi

ABD gerilimi tırmandırıyor! Savaş gemileri o sulara girdi

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Fırtına'nın namlusu yerli teknolojiye emanet

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!

Türkiye'de tek isim, işlere yetişemiyor!
 

POPÜLER HABERLER

Manken podyumda hayatını kaybetti

Manken podyumda hayatını kaybetti

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi

Her şey bir ateşle başladı! Milyonlar izledi

Transparan organ üretildi

Transparan organ üretildi

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

Spor camiasından Josef Sural için başsağlığı mesajları

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA