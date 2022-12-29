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Ekonomi

Ekonomik güven endeksinde yükseliş

TÜİK, ekonomik güven endeksinin aralıkta bir önceki aya göre yüzde 0,7 oranında arttığını açıkladı.

IHA29 Aralık 2022 Perşembe 10:12 - Güncelleme:
Ekonomik güven endeksinde yükseliş
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Ekonomik güven endeksi kasım ayında 96,9 iken, aralık ayında yüzde 0,7 oranında artarak 97,6 değerini aldı.

Bir önceki aya göre aralık ayında reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi yüzde 0,3 oranında artarak 101,6 değerini, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,7 oranında artarak 120,1 değerini aldı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 arttı

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 oranında artarak 127,5 değerini, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 1,2 oranında artarak 92,6 değerini aldı.

Tüketici güven endeksi yüzde 1,3 oranında azalarak 75,6 değerini aldı.

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