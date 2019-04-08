Ekonominin 'yeni yol haritası' belirleniyor

31 Mart yerel seçimlerinin tamamlanmasının ardından gözler, ekonomide atılacak adımlara çevrildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, ekonominin bundan sonraki yol haritasıyla ilgili seçim sonrası yapacağı duyurulan beklenen açıklamasının 10 Nisan Çarşamba günü olacağı belirtildi. Ekonomide önceliklerin belirleneceği ve alınacak tedbirlerin hangi sektörlerde yoğunlaşacağının ortaya konacağı reform paketinde bir çok alanda önemli yol haritası yer alacak.

ÇİFTÇİYE DESTEK GELİYOR

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Berat Albayrak’ın seçim öncesinde yaptıkları açıklamalarda vurguladıkları, ‘çiftçi maliyetleri’ konusunun, reform paketinde yer alacak öncelikler arasında olması bekleniyor. Çiftçilerin mazot, ilaç, gübre ve tohum gibi girdilerindeki maliyeti azaltacak adımların pakette yer alması beklenirken, çiftçiye verilecek desteklerin üretimi artırmaya dönük noktalarda odaklanması düşünülüyor.

Alınacak tedbirlerin büyük bölümünü, üretim ve istihdamı artırmaya dönük kararlar oluştururken, özellikle teşvik sisteminin, daha verimli şekilde kullanılabilecek yapıya kavuşturulması hedeflenecek. Ana hatları tamamlanan reform paketinde, bir yandan halkı doğrudan etkileyecek önlemler yer alırken, diğer yandan mali sistemi güçlendirecek kalıcı tedbirlere yer verilecek. Gelir durumu dikkate alınmadan vatandaştan alınan dolaylı vergiler yerine, doğrudan vergilere yoğunlaşmasını sağlayacak yeni bir vergi sisteminin getirilmesi bekleniyor. Vergi yasası değişikliğiyle istisnaların da azaltılması hedefleniyor.

‘Kriz geliyor’ diyenlere en güzel cevap

Türkiye karşıtı çevrelerin özellikle ‘finans piyasası’ üzerinden Türk ekonomisini zora sokma çabalarının,’güçlü bankacılık sistemi’ sayesinde bertaraf edilebildiği, mali disiplinin daha güçlendirilmesine ve enflasyonla mücadelede kalıcı ve etkin adımların atılacağına yönelik vurgunun dikkat çekmesi bekleniyor. Türkiye ekonomisinin seçim sonrası İMF ile anlaşmaya varılmadan düzelmeyeceği yönündeki dedikodular ve piyasaları olumsuz etkilemeye dönük ‘kriz’ beklentisinin bertaraf edilmesine ilişkin tedbirlerin yer alacağı paket ile Türkiye, 2023 hedeflerine odaklandığını vurgulamış olacak.