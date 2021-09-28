Ekonomiye büyük katkı sağlayacak: Türkiye, sınırda aramalara başladı

AA 28 Eylül 2021 Salı 21:13 - Güncelleme: 28 Eylül 2021 Salı 21:14

Avrupa Birliği (AB), Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Milli Savunma Bakanlığı Milli Mayın Faaliyet Merkezi (MAFAM) tarafından kara mayınlarının temizlenmesi amacıyla hazırlanan proje kapsamında Iğdır'ın Aralık ilçesindeki Küçük Ağrı Dağı eteklerinde bulunan İran sınırında tören düzenlendi.

Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, törende yaptığı konuşmada, mayınların insani açıdan endişe verici olduğunu belirterek, "Mayınlar, sınır sahalarımızda güvenlik konusunda hareket kapasitemizi de kısıtlamaktadır. Türkiye, bu sorunun ortadan kaldırılması amacıyla yoğun bir çaba harcadı. Oldukça önemli ortaklıkları, çeşitli faaliyetleri birlikte yürütmekteyiz. Sınırlarımızda 2016 yılında başlayan projemizin 3. aşamasındayız. Sınırlarımızdaki mayın sahalarının temizliği, sınır güvenliğimizin altyapısını oluşturmakta olup yapılan bu çalışmalar ülkemizin sınır güvenliği konusundaki kararlılığını ortaya koymaktadır." dedi.

Vali Sarıibrahim, bölgede Türkiye'nin modern, güçlü ve insani bir sınır güvenliği sağlamak için çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Devletimiz, ordumuz, güvenlik güçlerimiz, korucularımız hep beraber sahada bu kararlılıkta, hep birlikte hareket ediyoruz. Sınır güvenliğimiz için artık mayınları değil, teknolojiyi ve yeni unsurları kullanmayı tercih ediyoruz. Geçmişte mayınlarla sağlanan sınır güvenliğini bugün elektro optik kulelerle, termal kameralarla, aydınlatma sistemleriyle, tel çitlerle, modern teknolojik araçlarla, İHA'larla ve beton duvarlarla sağlıyoruz. Mayın temizliğiyle birlikte daha güvenli hale gelen sınırlarımızın bölgemizdeki sosyal ve ekonomik kalkınma yönünden ortaya koyacağı katkıyı da buradan ayrıca ifade etmek istiyorum."