Ekonomiye ilişkin düzenlemeler TBMM'de görüşüldü

TBMM Genel Kurulunda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

Teklifin tümü üzerinde söz alan Saadet Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, AK Parti'nin torba kanunu gelenek haline getirdiğini söyledi.

Torba yasaların kanun yapma tekniğine aykırı olduğunu savunan Kaya, 30'dan fazla kanunu ilgilendiren, 86 maddelik teklifin tek bir metinde toplandığını belirtti.

Bülent Kaya, milletin çektiği sıkıntıların iktidarın umurunda olmadığını, emeklilerin zor durumda bulunduğunu öne sürdü.

İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, teklifin Meclisin gündemine gelen üçüncü torba kanun teklifi olduğunu, diğer tekliflerin "jet" hızıyla kabul edildiğini belirtti.

Plan ve Bütçe Komisyonuna gerekli önemin verilmediğini söyleyen Özlale, kamu kuruluşlarının bu komisyona daha çok saygı duyması gerektiğini ifade etti.

Çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine ilişkin düzenlemenin teklifte yer aldığını aktaran Özlale, çalışmayan emeklilere 5 bin ödenmesine yönelik düzenlemenin 41 gün önce kabul edildiğini hatırlattı. Özlale, çalışan emeklilere de ödeme yapılmasını görüşmeler sırasında önerdiklerini ancak iktidarın bunu kabul etmediğini söyledi.

Çalışan emeklilere ödeme yapılmasıyla ilgili düzenlemenin 41 gün sonra Meclis gündemine geldiğini kaydeden Özlale, "'41 gün önce çalışan emeklilere ikramiye verilmesin' dediniz. 41 gün sonra bunun tam tersini aynı milletvekilleri, oylayacaklar ve kabul edecekler. Bunun hür iradenize, vicdanına sığan hangi tarafı vardır? Bunu merak ediyorum." dedi.

İYİ Partili Özlale, vergi muafiyeti ile istisnaların, yatırım ve istihdam etkisinin ölçülmesi gerektiğini belirtti.

"HAYAT PAHALILIĞI GÜNDEN GÜNDE TESİRİNİ TÜMÜYLE KAYBEDECEKTİR"



MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, son dönemdeki ekonomiye yönelik göstergelerin sevindirici olduğunu belirtti.

Bu yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 5,9 büyüme oranını yakalayan Türkiye'nin, verisi açıklanan G-20 ve OECD ülkeleri arasında en hızlı büyüyen ekonomi konumunda olduğunu dile getiren Kalaycı, "Türkiye, şubat ayında yaşanan ve ekonomimize büyük maliyet yükleyen asrın felaketi depremlere rağmen, dünyanın yaşadığı sorunlardan pozitif olarak ayrışmıştır. Türkiye, bir yandan enflasyonla mücadele kapsamında adımlar atarken, bir yandan da üretim, istihdam, ihracat ve yatırım odaklı büyümeyi destekleyici politikalar uygulamaktadır." diye konuştu.

İhracatın rekorlar kırmaya devam ettiğini aktaran Kalaycı, turizm gelirlerinin de arttığını vurguladı.

"Herkesin ortak şikayeti olan hayat pahalılığı günden günde tesirini tümüyle kaybedecektir." diyen Kalaycı, teklifte çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesine yönelik düzenlemenin bulunduğunu anımsattı.

Mustafa Kalaycı, kanun teklifine "evet" oyu vereceklerini bildirerek, şöyle devam etti:

"Ocak ayında asgari ücretlileri, kamu çalışanlarını ve emeklileri sevindirecek yüksek oranda maaş artışı beklenmektedir. Maaş artışlarının belirlenmesindeki farklılıklar dikkate alınarak SSK ve Bağkur emekli aylıklarına 6 aylık enflasyona ilave refah payı verilmek suretiyle aylık artışlarında denge sağlanması doğru olacaktır."

HEDEP Muş Milletvekili Sezai Temelli, 2018'den bugüne kadar çıkarılan kanunların büyük bölümünün "torba kanun" olduğunu söyledi.

Kalkınma Planı ve Orta Vadeli Program'ın uydurma olduğunu iddia eden Temelli, teklifin, 2024 bütçesinin sürdürülemez olduğunu gösterdiğini savundu.

"EMEKLİLERİN DURUMU ELE ALINMALI"



CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 33'ten fazla kanunda değişiklik öngören teklifin bir "torba yasa" olduğunu belirtti.

Tekliflerin, sürekli "torba yasa" şeklinde getirildiğini, tali ve ana komisyonların çalıştırılmadığını savunan Akay, bu durumu sakıncalı bulduklarını kaydetti.

Kanun teklifinin bazı maddelerinin ana komisyonları ilgilendirdiğini ancak bu usulün yerine getirilmeden teklifin Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulduğunu aktaran Akay, "Teklifte cumhurbaşkanına çok geniş yetkiler devredilmiş. Yani tabiri caizse bu kanun teklifine, 'cumhurbaşkanına verilecek yetkiler hakkında değişiklik yapılmasıyla ilgili kanun teklifi' de diyebiliriz." diye konuştu.

Cevdet Akay, çalışan emeklilere de 5 bin lira ödenmesiyle sorunun çözülmeyeceğini, emeklilerin durumunun ele alınması gerektiğini dile getirdi.

AK Parti Samsun Milletvekili Ersan Aksu, Türkiye'yi 22 yıldır kalkındırmak için çalıştıklarını ifade etti.

İktidarları döneminde yapılan yatırımların tümünün Türkiye'nin ve milletin menfaatine hizmet ettiğini dile getiren Aksu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarının sarılmasına da devam edildiğini belirtti.

AK Parti'li Aksu, şunları kaydetti:

"Teklifimizde, ülke ekonomisinin uluslararası rekabetçiliğinin geliştirilmesi, ihracatın desteklenmesiyle büyümeye katkıda bulunulması, ülkemize döviz girdisi sağlamak suretiyle dış ticaret dengesine olumlu katkı sağlanması, Türk lirası enstrümanlarına yatırım yapılmasının teşvik edilmesi, mükellef haklarının korunması, vergiye gönüllü uyumun artırılması, gelişen teknolojiden yararlanılarak bazı uygulamaların elektronik ortama taşınması, vergi güvenliğinin sağlanması gibi hususlar yer almaktadır. Teklifimizde, ülkemize döviz getirilmesini teşvik etmek üzere yurt dışından elde edilen kar paylarının tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla bu kazançların yarısının gelir ve kurumlar vergisinden istisna edilmesi, yurt dışına verilen mimarlık, mühendislik, tasarım, yazılım, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere uygulanan yüzde 50 kazanç indiriminin, kazancın tamamının Türkiye'ye getirilmesi şartıyla yüzde 80'e çıkarılması gibi düzenlemeler bulunmaktadır."

Teklifin birinci bölümü üzerindeki görüşmelere geçildi.