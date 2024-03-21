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Ekonomi

El-Budeyvi: Türkiye, KİK üyesi ülkeler için çok önemli

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Casim Muhammed el-Budeyvi, yıl içinde Türkiye ile KİK üyesi 6 ülke arasında stratejik diyalog toplantısının gerçekleştirileceğini belirterek, 'İki taraf arasındaki stratejik ortaklık çok önemli bir düzeydedir. Tüm bu göstergeler şunu yansıtmaktadır: İki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ileri düzeye gideceğinin göstergesidir.' dedi. El-Budeyvi, Türkiye'nin KİK üyesi ülkeler için çok önemli olduğunu sözlerine ekledi.

AA21 Mart 2024 Perşembe 14:39 - Güncelleme:
El-Budeyvi: Türkiye, KİK üyesi ülkeler için çok önemli
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Ticaret Bakanlığında düzenlenen "KİK Serbest Ticaret Anlaşması Ortak Bildiri İmza Töreni"ne Bakan Ömer Bolat ile Budeyvi katıldı.

Törenin ardından konuşan Budeyvi, KİK'in Türkiye ile stratejik ortaklık ilişkilerinin çok iyi düzeyde olduğunu, üye ülkelerin Türkiye ile ortaklıklarını daha ileriye taşımak amacıyla çabaladıklarını ve bu ilişkileri çeşitlendirip hızlandırmak istediklerini söyledi.

İkili ilişkilerde bazı temel göstergelerin bulunduğunu vurgulayan Budeyvi, Katar'da düzenlenen 44. KİK Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "şeref konuğu" olarak davet edildiğini anımsattı ve KİK ile Türkiye arasındaki bağların önemine dikkati çekti.

Budeyvi, yıl içinde Türkiye ile KİK üyesi 6 ülke arasında stratejik diyalog toplantısının gerçekleştirileceğini belirterek, "İki taraf arasındaki stratejik ortaklık çok önemli bir düzeydedir. Tüm bu göstergeler şunu yansıtmaktadır: İki taraf arasındaki ilişkilerin her alanda daha da ileri düzeye gideceğinin göstergesidir." dedi.

- "TÜRKİYE, KİK ÜYESİ ÜLKELER İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR"

"Türkiye, KİK üyesi ülkeler için çok önemlidir. KİK ülkeleri de Türkiye için çok büyük önem arz etmektedir." diyen Budeyvi, bu ilişkileri en iyi düzeye getireceklerini yineledi.

Budeyvi, Türkiye ile KİK ülkeleri arasındaki ticaret hacminin 2022'de 30 milyar dolar seviyesinde olduğunu ve üye ülkelerle ticarette Türkiye'nin 13. sırada yer aldığını dile getirerek, "Her iki taraf için hayırlı olması dileğiyle birlikte çalışacağız ve bu rakamları en yüksek düzeylere çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

KİK üyesi ülkelerin yatırımcılara fırsatlar sunduğunu vurgulayan Budeyvi, yabancı yatırımcıların bu ülkeleri tercih ettiklerini sözlerine ekledi.

  • Casim Muhammed el-Budeyvi
  • Körfez İşbirliği Konseyi

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