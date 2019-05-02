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Elazığ'ın 'Boğazkere' üzümü tescillendi

Elazığ'a has üzüm çeşitlerinden 'Boğazkere' üzümü coğrafi işaret olarak tescillendi.

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Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, yaptığı açıklamada, Anadolu'da yetiştirilen en eski üzüm çeşitlerinden olan Elazığ "Boğazkere" üzümünün yaptıkları başvuruyla, Türk Patent ve Marka Kurumunca coğrafi işaret olarak tescillendiğini belirtti.

Boğazkere üzümünün daha önceden tescillenen yöreye has üzüm çeşitlerinden olan "Öküzgözü" üzümü gibi ticari potansiyelinin yüksek olduğunu vurgulayan Yoğunlu, şunları kaydetti:

"FKA olarak faaliyet alanlarımız olan Malatya, Elazığ, Bingöl ve Tunceli illerimizde ticari potansiyeli yüksek, yöreye özgü birçok ürünümüz bulunmaktadır. Biz de üretilen bu ürünlerin coğrafi işaret tescili alması yönünde çalışmalar yapıyoruz. Böylece bölgemizde üretilen yöreye özgü ürünlerimizin coğrafi işaret tescili ile etkin bir şekilde tanıtımının yapılması ve belirli üretim standartlarına kavuşturularak koruma altına alınması sağlanacaktır."

Yoğunlu, coğrafi işaret korumasının bir ürünün ve üretildiği yörenin, ülke çapında tanıtımını sağlayarak ticari değerinin arttırılmasına katkı sunduğunu, Boğazkere üzümünün tescilinin de orta ve uzun vadede bölgenin kalkınmasına olumlu katkı sağlamasını beklediklerini belirtti.

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