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Ekonomi

Elimiz güçleniyor! Türkiye 600 milyar dolarlık pazara rotayı kırdı

Yerli ve milli teknolojilere imza atan Türkiye, 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay almayı hedefliyor. Türkiye'nin uzay sanayisindeki gelişimi hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Kacır, 600 milyar doları aşan pazardan pay almakla birlikte özel sektörü destekleyeceklerini söyledi.

AA24 Ocak 2024 Çarşamba 10:41 - Güncelleme:
Elimiz güçleniyor! Türkiye 600 milyar dolarlık pazara rotayı kırdı
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Milli Uzay Programı'nın en önemli hedeflerinden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu belirterek, "600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız." ifadesini kullandı.

TÜRKİYE 600 MİLYAR DOLARLIK PAZARA GÖZÜNÜ DİKTİ

Kacır, sosyal medya hesabı X'ten, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'na ilişkin paylaşımda bulundu.

Milli Uzay Programı'nda en önemli hedeflerden birinin uzay sanayiini geliştirmek olduğunu aktaran Kacır, şunları kaydetti:

"Uydu üretiminde elde ettiğimiz tecrübeyi yeni projelere taşıyacağız. Uzay sistemlerinde ve uzay araştırmalarında ekosistemi güçlendireceğiz. 600 milyar doları aşan uzay ekonomisinden daha fazla pay alacağız. Ankara'da 'Uzay Teknoloji Geliştirme Bölgesi' kuracağız. Özel sektörü destekleyeceğiz. Küresel projelerde rol alacağız."

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