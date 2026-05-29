Muğla'nın Milas ilçesinde çıkarılan diaspor taşı, sahip olduğu özelliklerle dünyanın en dikkat çekici değerli taşları arasında yer alıyor. Uzmanlar, bu özel taşın elmastan yaklaşık 10 bin kat daha nadir bulunduğunu belirtiyor. 1997 yılından itibaren diaspor taşının önemi ve değeri daha geniş kitlelere anlatılmaya başlandı.

Diaspor taşı ilk kez 1800'lü yıllarda Rusya ve Pensilvanya'da keşfedildi. Ancak mücevher kalitesine sahip ve renk değiştirme özelliği taşıyan diaspor kristallerinin çıkarıldığı tek bölge olarak Türkiye'deki Muğla'nın Milas ilçesi öne çıkıyor.

Türkiye'de diaspor taşına ilk olarak 1970'li yıllarda Etibank'ın açtığı bir alüminyum madeninde rastlandı. Buna rağmen taşın dünya genelinde tanınması 1990'lı yıllarda gerçekleşti. Gemological Institute of America (GIA) tarafından yayımlanan bir makalede diaspor kristallerine yer verilmesiyle birlikte taş, değerli taş sınıflandırmasında Type II kategorisine dahil edildi ve uluslararası mücevher sektöründe dikkat çekmeye başladı.

Diaspor taşını özel kılan en önemli detaylardan biri ise ışığa göre renk değiştirmesi. Gün ışığında daha çok yeşil tonlarında görülen taş, mum ışığında pembeye yakın renklere bürünebiliyor. Bulunduğu ortamın ışığına bağlı olarak pembe ve yeşil arasında farklı tonlar ortaya çıkarken, bazı durumlarda çevredeki renkler ya da kişinin kıyafetleri bile taşın görünümünü etkileyebiliyor.

Nadir bulunması ve estetik görünümü sayesinde diaspor taşı mücevher dünyasında da ilgi görüyor. Türk tasarımcı Pınar Öner'in diaspor taşı kullanarak hazırladığı bir yüzük, Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio tarafından tercih edildi. Bu gelişme, taşın uluslararası alanda daha fazla tanınmasına katkı sağladı.

Renk değiştiren yapısı, eşsiz görünümü ve yalnızca Türkiye'de çıkarılmasıyla diaspor taşı, keşfedilmeyi bekleyen en özel doğal zenginliklerden biri olarak gösteriliyor.