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Elon Musk: Los Angles´taki yeraltı tüneli 18 Aralık´ta açılacak

ABD'li girişimci Elon Musk, kurucusu olduğu Boring Company´nin oluşturduğu yeraltı tünelinin 18 Aralık´ta açılacağını duyurdu.

  • DHA
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Tünel açılışının belirlenen tarihten sekiz gün sonrasına ertelenmesinin, "bir açılıştan daha fazlasına" işaret ettiğini belirten Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:
 
"Boring Company ürünü 18 Aralık´ta açılacak ve bir tünel açılışından daha fazlası olacak. Tünel modifiye edilmiş ve tamamen yasal otonom araçlar ve araba asansörleri içerecek."
 
ABD´nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinin Hawthorne bölgesindeki tünelin 10 Aralık´ta açılması planlanmış fakat sonrasında Boring Company resmi Twiter hesabından paylaşılan bir gönderi, şirketin küçük detaylar için "birkaç güne daha" ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.

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