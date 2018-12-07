Elon Musk: Los Angles´taki yeraltı tüneli 18 Aralık´ta açılacak

Tünel açılışının belirlenen tarihten sekiz gün sonrasına ertelenmesinin, "bir açılıştan daha fazlasına" işaret ettiğini belirten Musk, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şöyle yazdı:

"Boring Company ürünü 18 Aralık´ta açılacak ve bir tünel açılışından daha fazlası olacak. Tünel modifiye edilmiş ve tamamen yasal otonom araçlar ve araba asansörleri içerecek."

ABD´nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Los Angeles kentinin Hawthorne bölgesindeki tünelin 10 Aralık´ta açılması planlanmış fakat sonrasında Boring Company resmi Twiter hesabından paylaşılan bir gönderi, şirketin küçük detaylar için "birkaç güne daha" ihtiyacı olduğunu duyurmuştu.