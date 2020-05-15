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Ekonomi

Emekli aylıkları ne zaman ödenecek? İşte Bağkur, Emekli sandığı ve SGK maaşı emekli paralarının yatacağı tarihler

Emekli maaşlarının ne zaman ödeneceği merak ediliyordu. Emekli aylıkları 4 günlük sokağa çıkma yasağına denk gelmesi sebebiyle erken yatırılacak. Binlerce emekli vatandaşın merakla beklediği emekli aylığı paraları ne zaman ödenecek sorusu, internet üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. Koronavirüs salgın süreci sebebiyle emekliler aylık paralarını erken alacaklar. Peki, emekli maaşları bayram öncesi yatacak mı? İşte, milyonlarca emeklinin beklediği Bağkur maaşı, Emekli sandığı ve SGK maaşı emekli paralarının yatacağı tarihler

15 Mayıs 2020 Cuma  17:43 - Güncelleme: 15 Mayıs 2020 Cuma 17:43
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Emekli maaşlarının bayram öncesi yatırılacak olması emeklileri sevindirdi. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin Ramazan Bayramından önce erken yatırılacağını açıklamıştı. Peki SSK Bağkur ve Emekli sandığı maaş ödemesi emekli paraları ne zaman ödenecek? Mayıs 2020 emekli aylıkları bugün itibariyle hesaplara yatırılmaya başlandı. Mayıs ayı emekli maaşları belirlenen tarihlerde hesaplara yatırılacak. Peki Emekli aylıkları ne zaman ödenecek? İşte Bağkur, Emekli sandığı ve SGK maaşı emekli paralarının yatacağı tarihler...

EMEKLİ MAAŞLARININ ÖDENECEĞİ TARİHLER

Emekli maaşı ödemesi 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle erken yatırılmaya başlandı. Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta emekli maaşlarını alabilecek.

Korona virüs salgını ve resmi tatiller nedeniyle öne çekile emekli maaş ödemesi bugün itibariyle başlıyor. Aile ve Çalışma Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıklamıştı. 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek.Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs’ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs’ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs’ta emekli aylıkları ödenecek.

EMEKLİ MAAŞI AYLIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

SSK emeklileri 15-20 Mayıs Tarihleri Arasında, Bağ-Kur emeklileri ise 21-22 Mayıs'ta emekli aylığı alacak.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle emekli maaşı aylık ödemelerini erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olan emeklilerden normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek. 4B (Bağ-kur) kapsamındaki emekliler ve hak sahiplerine ise maaş ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta emekli aylıkları hesaplara yatırılacak.

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

İlk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.

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