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Emekli bayram ikramiyelerine son dakika zam var mı? Bayram ikramiyeleri 2019 ne kadar zam olacak, ne zaman ödenecek?

Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Ramazan Bayramı’nın yaklaşılması ile de emekli vatandaşlar, “Emekli bayram ikramiyelerine zam var mı? Bayram ikramiyeleri 2019 ne zam olacak?” sorularına yanıt arıyor. 2019 bayram ikramiyelerine gelecek zam emekliler için merak konusu oldu. Hükümet tarafından geçtiğimiz yıllarda bayram öncesinde emeklilere ikramiye verilirdi. Bu senede ikramiye verilip verilmeyeceği araştırılıyor. Emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin 7-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Haberin ayrıntılarında bu sorunun yanıtını bulabilirsiniz.

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Emekli bayram ikramiyelerine zam var mı? Bayram ikramiyeleri 2019 ne zam olacak? Bayram ikramiyelerinde zam olup olmayacağı emekli vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2019’da bayram ikramiyelerine ne kadar zam geleceği merak ediliyor. Vatandaşlar geçtiğimiz yıllarda bayramlar dolayısıyla emekli ikramiyeleri alıyorlardı. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek. Peki, bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek? Yeni emekliler de ikramiye alacak mı? Emeklilerin merak ettiği, 2019 bayram ikramiyelerine zam konusunun detaylarını haberin devamında bulabilirsiniz.

BAYRAM İKRAMİYELERİNE ZAM VAR MI?

Bayram ikramiyesi bu sene ne zaman ödenecek sorusu merak konusu oldu. Hükümet tarafından emeklilere bayram öncesinde verilen 1000 liralık ikramiye bu sene Mayıs ve Ağustos ayında ödenecek. Bu yıl Ramazan Bayramı 4-6 Haziran tarihlerinde. 3 Haziran arefe günü. 1 ve 2 Haziran da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle emeklilere 1000 liralık bayram ikramiyesinin Mayıs sonunda ödenmesi bekleniyor.

Emeklilerin hesaplarına bayram ikramiyelerinin 7-31 Mayıs tarihleri arasında yatırılması bekleniyor. 1000 lira tutarındaki ödemelerle birlikte böylece emekliler bu yılın ilk bayram ikramiyesini almış olacak.

YENİ EMEKLİLER DE İKRAMİYE ALACAK MI?

Ödemelerin yatırıldığı tarihe kadar emekli aylığı bağlananlar da bu yılın ilk ikramiyesinden yararlanacak. Yeni emekliler, bu tarihten itibaren verilecek tüm bayram ikramiyelerini alabilecek, 2018'de 2 bin lirayı cebine koymuş olacak.

Haziran'da emekli olana ikincisi ödenecek: Ağustos da emekliler için yine ikramiye ayı olacak. Emeklilere, bu yılın ikinci bayram ikramiyesi ödenecek. Kurban Bayramı 11-14 Ağustos'ta kutlanacak. Arefe günü de 10 Ağustos Cumartesi gününe denk geliyor. İkramiyenin de bu tarihten önce, 5-9 Ağustos'ta ödenmesi bekleniyor. Yine bu tarihe kadar emekli olanlar da 1000 liralık ikramiyeden yararlanabilecek. İlk ikramiyeden sonra emekli aylığı bağlananlar, 2019'u bin lira ikramiye ile kapatacak. İkramiye ödemelerinin yapılacağı kesin tarih Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından duyurulacak.

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