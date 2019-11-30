Emekli maaşına intibak ayarı: O tarihte sunulacak

Anayasa Mahkemesi, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için adres olarak Meclis'i gösterdi. Emekliler, merakla bekleyişe geçti. Emeklilere intibak, yasa çıkarılarak hayata geçebilecek. 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon kişiye yönelik yapılan intibak düzenlemesi, 2000'den sonra emekli olanları da umutlandırmıştı. Öncelikle ombudsmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. Anayasa Mahkemesi, “Kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir” kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan yaklaşık 5 milyon kişiye intibak, yasal düzenleme yapılarak hayata geçirilebilecek.

TASLAK HAZIRLANDI

Henüz taslak halinde olan, 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranlarını düşüren uygulamaların kaldırılmasına yönelik teklif, Meclis’e sunulacak. Maaşlar arasındaki makas aralığının daraltılmasına yönelik düzenleme önerilerini de içeren tasarıyla, yeni bağlanan aylıklarda oluşan yaklaşık yüzde 40’lık kaybın önüne geçilmesi hedefleniyor. Öte yandan teklifte, emekli maaşıyla birlikte ödenen yüzde 4 ek ödemenin, yüzde 8’e çıkarılması yönünde maddeler de var.

(Güneş)