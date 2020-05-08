Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı? 2020 Mayıs emekli maaşları ne zaman yatacak? Bakan Selçuk açıkladı

08 Mayıs 2020 Cuma 16:45 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 16:45

2020 Mayıs Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı Ramazan Bayramı öncesi merak konusu oldu. Gelen son dakika haberine göre; koronavirüs sürecinde emekli maaşları erken ödenecek. Emekli maaşları ile ilgili son dakika haberini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu. Bu haberin hemen ardından emekli vatandaşlar, 'Mayıs ayı Emekli maaşları bayramdan önce yatacak mı?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Ramazan Bayramı 2020 yılında 24 Mayıs’a denk geliyor. İşte Aile Bakanı'nın emekli maaşları ile ilgili son dakika açıklamasının detayları ve '2020 Mayıs Emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorusunun yanıtı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi. Bakan Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre 13 milyona yakın emekliyi ilgilendiren emekli maaşları 2020 Mayıs ayında değiştirildi.

Emekli maaşları her ay belirli tarihlerde ödeniyor. SSK, SGK, Bağkur emekli maaşı ödemelerini almak isteyen vatandaşlar maaşların ne zaman yatacağını öğrenmek istiyorlar. Ramazan Bayramına az bir zaman kala araştırmalar daha da artı. Bu yıl arefe günü 23 Mayıs’a, bayramın birinci günü 24 Mayıs’a denk geliyor. Peki emekli maaşları bayram öncesi ödenecek mi?

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİ YATACAK MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin aylıklarını öne çekerek 15-22 Mayıs tarihleri arasında hesaplarına yatırıyoruz." dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, emekli aylığı ödemelerinin 15-22 Mayıs tarihleri arasında yapılacağını açıkladı.

Bakan Selçuk; 19 Mayıs'ın resmi tatil olması ve 24, 25, 26 Mayıs'ın Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle ödemeleri erkene aldıklarına dikkat çekti.

Buna göre 4A (SSK) kapsamında olanlardan normalde ödeme günü; 17, 18, 19, 20 olanlara 15 Mayıs'ta, 21, 22, 23 olanlara 18 Mayıs'ta, 24, 25, 26 olanlara ise 20 Mayıs'ta emekli aylıkları ödenecek.

4B (Bağ-kur) kapsamındaki emeklilerimiz ve hak sahiplerine ise ödeme günü; 25-26 olanların 21 Mayıs'ta, 27, 28 olanların da 22 Mayıs'ta aylıkları hesaplara yatırılacak

BAYRAM İKRAMİYELERİ ERKEN YATIRILDI

Ramazan Bayramı ikramiyeleri, emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17, 18, 19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da hesaplara yatırıldı. Yapılan planlamaya göre, SSK'liler 7-10 Nisan, Bağ-Kur'lular ve Emekli Sandığı emeklileri de 11 Nisan'da ikramiyelerini aldılar.

İkramiyeler, 4A (SSK) kapsamında olanlara tahsis numarasının son rakamına göre normalde emekli aylığı aldıkları ödeme günü; 17-18-19 Nisan olanlar için 7 Nisan'da, 20- 21- 22 Nisan olanlar için 8 Nisan'da, 23-24 Nisan olanlar için 9 Nisan'da, 25-26 Nisan olanlar için de 10 Nisan'da yattı.