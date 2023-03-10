Emekli maaşlarının ne zaman yatacağı, EYT başvurularının başlamasıyla birlikte gündeme geldi. EYT için başvurularını tamamlayan adaylar, SGK tarafından verilecek tahsis numarasıyla e-devlet üzerinden emekli maaşlarının yatacağı tarihi öğrenebilecek. Peki EYT ve emekli maaşları ne zaman yatacak? SSK ve Bağkur Mart 2023 emekli maaşları ayın kaçında ödenecek? İşte tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşı ödeme tarihleri

MART AYI EMEKLİ MEMUR MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

Geçtiğimiz ay emekli maaşlarının ödeme tarihleri, deprem felaketi nedeniyle 4 gün öne çekilmişti. Mart ayı emekli maaşlarının ne zaman yatacağıyla ilgili ise Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.

4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

4B BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ

Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

EYT MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilikte Yaşa Takılanların yıllardır beklediği düzenleme yürürlüğe girdi. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın yararlanacağı EYT kapsamında ilk ödemelerin Nisan ayında yapılacağı açıklandı.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), normal yıllarda emekli aylığı başvurularını iki hafta içinde sonuçlandırıyor.

EYT için yüzbinlerce başvurunun yapılacak olması nedeniyle ödemelerin gecikme ihtimaline karşın, ilk maaş ödemesi ne zaman yapılırsa yapılsın 1 Nisan'dan geçerli olmak üzere toplu ödeme yapılacak. Hak kaybı olmayacak..