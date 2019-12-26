26.12.2019 14:28 - Güncelleme: 26.12.2019 14:28

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin geliri ocak ayında artacak. Emeklilerin gözü Ocak ayında yapılacak olan zamma çevrildi. Emekli maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Ocak 2020 emekli zammı ne kadar olacak? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. SSK ve Bağ-Kur’lunun ocak zammı netleşirken, TÜED’den ek ödeme oranı yüzde 4-5’ten, en az yüzde 8’e çıksın’ çağrısı geldi. Talep hayata geçerse emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. Ödemeler 90 ile 452 lira arasında değişecek. Ocak 2020 emekli zammı hakkında merak edilenlerin tümüne haberimizin detaylarından ulaşabilirsiniz.

EMEKLİ MAAŞLARINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayıından itiraben alacak.

OCAK 2020 EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen TÜFE oranında, memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve enflasyon farkı yansıtılacak. Maaşın yüzde 4’ü-yüzde 5’i oranındaki ek ödemenin tutarı da, yeni aylıktan hesap yapılacağı için artacak. Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), ‘Ek ödeme en az yüzde 8 olsun’ diyor.

Bu talep hayata geçerse, emeklilerin büyük çoğunluğunun ek ödeme tutarı ikiye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ek ödemeleri 33,77 ile 226,43 lira arasında artacak. Halen en düşük aylık net 1125 lira 59 kuruş seviyesinde bulunuyor. Oran yüzde 8’e çıkarsa, ek ödeme tutarı 90 liraya çıkacak. En yüksek maaş 452 liraya ulaşacak.

KASIM AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI

Enflasyon kasımda yüzde 0,38 artarken, yıllık bazda yüzde 10,56 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 0,38 yükselirken, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,08 düşüş gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 10,56, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 4,26 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, kasım ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 15,87, yurt içi üretici fiyatları yüzde 19,68 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,38 artarken, Yİ-ÜFE yüzde 0,08 azaldı.

TÜFE, kasımda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 11,01, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 10,56 yükseldi.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2018'e göre yüzde 6,63, geçen yılın kasım ayına göre yüzde 4,26 arttı.