Emekli memur maaşları yeni zam haberleri SGK Bağkur emekli maaşı avans ve ekstra zam oranı ne kadar

Emekli memur maaşları son dakika yeni zam haberleri var mı? SGK Bağkur emekli maaşı ne kadar olacak Ocak ayı Emekliye son dakika ekstra zam yapılacak mı? Emekli memur maaşı Ocak zammı ne kadar olacak? 2019 emekli memur maaşlarına ne kadar zam yapılacak? Emekli maaşları nasıl hesaplanıyor? Güncel emekli memur maaşları ne kadar olacak? Ocak zammı hesabına göre emekli maaşlarında ne kadar artış görülecek? Ocak ayında emekliler ne kadar zam alacaklar? En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Emekli maaşları son dakika ne kadar oldu? Ocak ayı emekli maaşına zam için flaş tahmini rakam ne kadar? Ocak ayında emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek? Emekli maaşları ile ilgili son dakika gelişmeleri neler? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. Milyonlarca emeklinin beklediği müjdeli haber geldi! Türkiye'de tam 12.3 milyon vatandaşın merak içinde beklediği zamlar ile ilgili detaylar belli olurken, vatandaşların araştırmaları da bu yöne kaymış durumda. Ocak ayında yapılacak zam miktarında etkili olacak enflasyon verilerinin ilk 3 ayı netleşirken, en düşük emekli maaşı ile ilgili araştırmalarda sürüyor. Emekli maaşları ile ilgili milyonlarca kişinin beklediği son dakika haberi geldi. Memur ve emeklilerin gözü şimdiden ocak ayında maaşlara yapılacak zam oranına çevrildi. Enflasyon oranının yüksek çıkmasının ardından toplu sözleşme zam oranı rakamlarına ekleme yapılacak ve 15 Ocak 2019 tarihinde zamlı maaşlar memur ve emeklilerin cebine girecek. Ancak şimdiden bu rakamın net oranını kestirmek mümkün değil. Detaylar star.com.tr'de.

Ekim 2018 enflasyon rakamları üzerinden bazı rakamlar netleşmeye başladı.Türkiye'de tam 12.3 milyon vatandaş Ocak ayında yapılacak zam için geri sayıma başladı. Daha önce Temmuz ayında aldıkları zam ve ardından iki bayramda 2 ikramiye elde etmeleri ile yüzleri gülen emeklilerin, merak ettiği konuların başında ise Ocak ayında yapılacak zam miktarı geliyor. Emekliler 2018 yılının ikinci yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacaklar. İlk 3 aylık veriler neticesinde oran ise şimdiden 9.84 civarında gözüküyor.

Yeni emekli olanlara sağlanan avans imkanının kapsamı genişletilecek. Tüm emekliler, asgari ücretin 3 katı kadar faizsiz avans alabilecek. Emekliye ayrılıp maaşının bağlanmasını bekleyenler için Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) önemli bir imkan sunuyor. Emekli olacağı kesinleşen vatandaşlara, maaş bağlanana kadar avans veriliyor. Böylece maaş için gün sayanlar 'avans' ödemesi sayesinde rahat nefes alıyor.

ESKİ EMEKLİYE FIRSAT



Güneş Gazetesi'nin haberine göre, Avans miktarı ise bağlanacak aylıklarda net asgari ücretin 3 katını geçmemek üzere SGK tarafından belirleniyor. Yeni emekli bu sayede 4 bin 809 lira (1.603 x 3) avans alabiliyor. Maaşının bağlanmasını bekleyenlerin imdadına yetişen avans formülünün, mevcut emeklilere de uygulanması gündemde.

Yeni düzenleme kanunlaşırsa, tüm emekliler maaşının 3 katına kadar avans çekebilecek. Konuyla ilgili çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Tasarıya göre; isteyen emeklilere SGK avans verecek. Emekliler, SGK'ya yazılı olarak başvurusunu yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.

Emekliye Ocak'ta 456 liralık zam cepte

Milyonlarca emeklinin Ocak zammı belli olmaya başladı. 3 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 9.34 oldu. Yani şimdiden maaşlarda 95 ile 456 lira arasında artış göründü.Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranlarında enflasyon belirleyici olduğu için veriler yakından takip ediliyor.



2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranını, memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonu belli oldu.



Türkiye İstatistik Kurumu, bu 3 aylık dönemdeki enflasyonun yüzde 9.34 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerine şimdiden yüzde 9.34'lük artış oluştu. Bu oran SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95.40 ile 456.93 lira arasında artış getirecek.



Yüzde 10.65 bekleniyor



Vatan'da yer alan habere göre; Kesin rakam Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin belli olmasıyla ortaya çıkacak. Yani 3 aylık veri daha eklenecek. 2018 enflasyon tahminine göre bu yılın ikinci yarısında enflasyon yüzde 10.65 olarak gerçekleşebilecek. Bu tahmin gerçekleşirse, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 10.65'e yükselmiş olacak.



Emekliye ekstra zam



Yaklaşık 12.5 milyon emekli ile memurlara Ocak'ta zam var. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 6 aylık enflasyon oranında zam yansıtılırken, memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 4 artış ve enflasyon farkı verilecek.



Ayrıca 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisi ile 5 meslekteki memurlara ve bu görevlerden emekli olmuş kişilere ekstra zam söz konusu olacak. Kısa süre içinde Meclis'e taşınması beklenen düzenleme ile maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur emeklisine seyyanen zam yapılacak. Böylece maaşı bin liranın altında emekli kalmayacak. Bin liranın altındaki maaşlar bin liraya tamamlanacak.



Yapılacak bir başka düzenleme ile de öğretmen, polis, hemşire, din görevlisi ve idareci memurların ek göstergeleri 3600'e çıkarılacak.



Memurların maaş hesabında kullanılan ölçütlerden birisi olan ek göstergedeki artış mevcut maaşları artırmakla birlikte asıl etkiyi emeklilik ikramiyesine ve emekli maaşına yapıyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasıyla birlikte bu görevdekilerin emeklilik ikramiyeleri ve emekli maaşları ciddi oranda artacak. Ek gösterge artışı gerçekleştiği zaman bu memurların kendileriyle birlikte emeklileri de yararlanacak. Böylece uygulama mevcut emekliler için de geçerli olacak. 1.5 milyon memur ve memur emeklisinin yüzü gülecek.

(Vatan)

Memur emeklileri Ocak'ta toplu sözleşme kapsamında hem yüzde 4 zam hem de enflasyon farkı alacak. 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı, emeklilerin alacağı farkı gösterecek. Temmuz-Eylül enflasyonunun yüzde 9.34 çıkmasıyla birlikte, memur emeklilerinin alacağı farkın ipuçları geldi.

3 aylık enflasyona göre yüzde 5.84'lük enflasyon farkı oluştu. Ocak zammı şimdiden yüzde 4 zam ve yüzde 5.84 farkla yüzde 9.84'e ulaştı. Geriye 3 aylık veri kaldı. Yılın kalan bölümünde gerçekleşen enflasyona göre fark artabilecek. Halen en düşük memur emeklisi aylığı 2 bin 149 lira 87 kuruş seviyesinde bulunuyor. Şu ana kadar oluşan yüzde 9.84'lük Ocak artışına göre bu maaş 211 lira 55 kuruş artışla 2 bin 361 lira 42 kuruşa yükselecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı netleşiyor. 9.34 olarak gerçekleşen enflasyona hem de yüzde 10.65'lik tahmine göre yeni maaşları hesapladı. Maaşlarda 521 liraya varan artış göründü.

EMEKLİYE BÜYÜK KOLAYLIK! EMEKLİNİN BORCUNA 24 AY TAKSİT



Emekliler, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) kredi borcu bulunan işletmeler için bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınmasını istiyor. TBB'nin, bankalar ve diğer finansal kuruluşlara toplam nakit kredi borcu 15 milyon liranın altında olan işletmelerden belli şartları sağlayanların, vadesi gelen taksitlerini 24 aya kadar vadelendirebileceği yönündeki tavsiye kararının yankıları sürüyor.



Yüz binlerce emekliyi temsil eden Türkiye Emekliler Derneği (TÜED), TBB'nin bankalara yaptığı tavsiye niteliğindeki vadelendirme kararının kendileri için de alınması talebinde bulundu.

TÜED Genel Başkan Yardımcısı Gazi Aykırı, "Bankalar bazen kredi kullanan emeklilerimizin aylıklarının tamamını kesip, onlara geçinmek için bile tek kuruş bırakmıyor. Son yaşanan ekonomik gelişmelerden en çok etkilenen kesim olan emeklilerimizin banka borçlarının da tıpkı işletmeler gibi yeniden yapılandırılması gerekiyor" dedi. TBB'nin kredi borcu bulunan emeklilerin borçlarını yapılandırabileceği yönünde alacağı bir tavsiye kararının ekonomiye olumlu yansıyacağını vurgulayan Aykırı, "Bu yönde atılacak bir adım piyasaları canlandıracaktır" şeklinde konuştu.



Bazı kamu kurumlarında pilot uygulanmaya başlayan esnek çalışma sistemleri geliştirilerek, işgücü piyasasına esneklik sağlayan bu sistem iş ve sosyal güvenlik kanununa eklenecek. Yarım çalışma ödeneğinde koşullar iyileştirilecek, uzman kişiler devlette esnek çalışabilecek, emekli memurlar göreve dönebilecek.

Emeklilerin Ocak zammı adım adım yaklaşıyor. Zam oranları enflasyona göre belirlendiği için emekliler artışı merakla bekliyor. Hem şu ana kadar gerçekleşen enflasyon hem de tahminler ipuçlarını veriyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammında 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon belirleyici olacak. Bunun 3 aylık bölümündeki enflasyon belli oldu. Temmuz- Eylül enflasyonu yüzde 9.34 çıktı. 2018 yılı tahminine göre de 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.65 olacak. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 9.34'lük artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95,40 ile 456,93 arasında yükseliş yaşanacak.

Yüzde 10.65'lik tahmin gerçekleşirse de en düşük maaşta 108,78 liralık, en yüksek aylıkta ise 521,02 lira artış gerçekleşecek. Eylül ayında gerçekleşen enflasyona göre, hem de yüzde 10.65'lik zam tahminine göre Ocak maaşlarını hesaplandı.

Hazırladığımız tabloya bakan emekliler, maaşlarında yaşanacak değişimi görebilecek. Şu ana kadar gerçekleşen yüzde 9.34'lük artışa göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 95,40 ile 456,93 arasında yükseliş yaşanacak.

EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YAPILACAK MI?

Temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre yüzde 9.17 oranında zam alan emekliler Ocak ayı zammını bekliyorlar.



Emekli olma hakkı kazanan milyonlarca çalışan bilindiği üzere ilk ikramiyesini Ramazan Bayramı'nda almıştı. İkinci ikramiye ise Kurban Bayramı'nda geldi. Şimdi ise gözler Ocak ayında gelecek olan zamda. 2018 yılı Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni yılda maaşlara yapılacak olan zam oranları da az çok netleşmeye başladı.





EMEKLİ MAAŞI OCAK ZAMMI NE KADAR OLACAK?



Zam ve ek ödemeler ile yüzleri gülen emekliler bu sene 2 bin lira bayram ikramiyesine kavuştu. Geçtiğimiz Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verileri ışığında yüzde 9,17 oranında zam alırken; emekli maaş zamlar 85.79 ile 410,9 lira arasında değişti. Yıl sonu enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından da buna bağlı olarak, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yeni yılda tahminen 39.52 ile 189.32 lira zam alması bekleniyor. Enflasyon yüzde 3.87 olarak çıkarsa, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.87 olarak gerçekleşecek.



MEMUR EMEKLİLER İÇİN...



Toplu sözleşme ile yüzde 4 zam oranına ek olarak yüzde 3,5 enflasyon farkı ile maaşları zamlanan memurlarında yeni yıl maaş artışları belli oldu. Merkez Bankası tarafından önceki gün açıklanan yıl sonu enflasyon tahmini Ocak ayı zamları için de tabloyu oluşturmaya başladı. Yapılan tahmine göre enflasyonun yıl sonunda orta noktası yüzde 13.4 olmak üzere maaşların yüzde 12.5-14.3 aralığında zamlanması ön görülüyor.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI BİN 60 LİRA



Yapılan tahminler gerçekleşirse bin 21 lira 39 kuruş olan emekli aylığı bin 60 lira 91 kuruşa; en yüksek emekli maaşı ise 4 bin 892 lira 19 kuruştan 5 bin 51 kuruşa yükselecek. Bunun yanında memur emeklileri ise yüzde 0.37 enflasyon farkı alacak. Durum böyle devam ederse memur ve memur emeklileri de enflasyon farkı da eklenerek zam 4,37 olarak belirlenecek.