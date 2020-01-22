22.01.2020 10:45 - Güncelleme: 22.01.2020 10:45

13 milyon emekliyi yakından ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay yapılacak. Milyonlarca emeklinin gözü banka promosyon ödemlerine çevrildi. Emekli promosyon 2020 zammı ne kadar olacak? Emekli banka promosyonu belli oldu mu? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. 13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

EMEKLİ PROMOSYON 2020 ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile Türkiye Bankalar Birliği, emeklilerin aylıkları karşılığında bankalardan aldığı yeni promosyon miktarlarını şubat ayında belirleyecek.

SGK ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında 3 yıl geride kaldı.

3 yıllığına 1000 lira aylık alanlara 300, 1000 ila 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonunda birçok emeklinin sözleşme süresi şubat ayı itibarıyla sona erecek.

EMEKLİ BANKA PROMOSYONU BELLİ OLDU MU?

13 milyon emekliyi ilgilendiren görüşmeler SGK ile Türkiye Bankalar Birliği arasında gelecek ay başlayacak. Müzakereler sonucunda emeklilerin aylıkları karşılığında alacakları yeni promosyon miktarları belirlenecek.

13 MİLYON EMEKLİYE 300 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Yaklaşık 13 milyon emekliye geçen yıl aylıkları karşılığında 300 milyar lira civarında ödeme yapan SGK'nin emeklilere bu yıl 350 milyar lira aylık ödemesi öngörülüyor.

Kurum, geçen yıl Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyeleri kapsamında da emeklilere 21,4 milyar lira ödeme yapmıştı.