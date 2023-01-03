Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı. TÜİK verilerine göre enflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu. TÜİK tarafından açıklanan Aralık ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte memurun ve emeklinin zam oranı da belli oldu. Buna göre Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu? Memur enflasyon farkı ne kadar 2023? İşte aralık ayı enflasyon rakamlarına göre memur ve emekli maaşına gelmesi beklenen zam miktarları

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre eflasyon Aralık 2022'de yüzde 1,18 artarken, yıllık bazda yüzde 64,27 oldu.

Ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere memur ve emeklilerin maaşlarına enflasyon farkı ve toplu sözleşmeden alacakları zammın yanı sıra ilave bir destek de sağlanması bekleniyor.

EMEKLİ VE MEMUR MAAŞ ZAMMI NE KADAR OLDU?



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı enflasyon rakamlarını duyurdu. Buna göre enflasyon aylık bazda 1,18 yıllık bazda ise yüzde 64,27 olarak gerçekleşti.

6 aylık enflasyon rakamı ise yüzde 15,39 olarak gerçekleşti. Bu rakam refah payı hariç Ocak 2023 SSK ve Bağ-Kur emeklisi zammı oldu.

Enflasyon farkı ve toplu sözleşme dahil memur ve memur emeklisi zam oranı ise 16,47 oldu.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı oranında belirleniyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise 6 aylık enflasyon kadar zam alıyor.

GÖZLER REFAH PAYINDA!

Memur zammı bu yıl ek zam ile belirlenecek. Memurlar enflasyon dışında sosyal refah payı adı altında ek zam alacak.

6 aylık enflasyon farkı, toplu sözleşme zammı ve refah artışı ile yeni memur maaş hesaplama işlemi yapılacak.