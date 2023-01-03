SSK emekli zam haberleri son dakika: Başkan Erdoğan açıkladı! İşci emeklisi ne kadar zam alacak 2023?

SSK emekli zam haberleri son dakika: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın son enflasyon verileriyle birlikte memur ve emekli zammı için kritik olan 6 aylık enflasyon da belli oldu. Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son dakika Memur ve emekliye zam yüzdesini açıkladı. Peki İşci emeklisi ne kadar zam alacak 2023? İşte SSK emekli zam haberleri son dakika

SSK EMEKLİ ZAM HABERLERİ SON DAKİKA

SGK işçi emeklilerin maaşlarına yapılacak zam oranı için nefesler tutuldu. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 2023 maaş zammı için TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından Başkan Erdoğan maaşlara yapılacak zam oranını duyurdu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre Aralık ayında enflasyon aylık yüzde 1,18 yıllık yüzde 64,27 olarak gerçekleşti. Son 6 aylık enflasyon ise yüzde 15,39 oldu.



İŞCİ EMEKLİSİ NE KADAR ZAM ALACAK 2023?

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,47 zam almaya hak kazandı.

SSK emekli zam haberleri son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, memur ve emekli maaş artış oranının yüzde 25 olarak uygulanacağını açıkladı.

Konuyla ilgili açıklamasında Başkan Erdoğan, "Açıklanan 2022 enflasyon oranına göre ocak ayından itibaren geçerli yılın ilk yarısını kapsayan maaş artık oranı yüzde 16,48 olarak uygulanacaktır. Memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." ifadelerinde bulundu.