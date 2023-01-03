Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Esnaf, çiftçi, 4b Bağkur 2023 emekli maaş tablosu!

Bağkur emekli maaşı, açıklanan Aralık enflasyon rakamları ile birlikte netleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilere yüzde 25 zam yapılacağını açıkladı. Yapılan artışla birlikte en düşük emekli maaşı 4375 TL oldu. Bu açıklama sonrasında SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı merak edilen konular arasında yer aldı. Peki Bağkur emekli maaşı ne kadar oldu? Esnaf, tarım, çiftçi, 4b Bağkur emekli maaşı kaç TL oldu? İşte 2023 emekli maaş tablosu

BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU 2023?

SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı, Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte belli oldu.

TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verisine göre; Son 6 aylık enflasyon yüzde 15,40 oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payının da yer aldığı nihai zam oranını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Buradan sizlere ve tüm milletime memur, memur emeklileri ve diğer tüm emeklilerimizin maaş artış oranını yüzde 25 olarak uygulayacağımızın müjdesini vermek istiyorum." dedi.

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor.

Memur ve memur emeklileri ocakta yüzde 7,84 enflasyon farkı, yüzde 8 de toplu sözleşme zammı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri ocakta toplam yüzde 16,48 zam almaya hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise yüzde 15,40 zam alacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıkladı.

Böylece memur ve memur emeklileri 8,52, SSK ve Bağ-Kur emeklileri 9,60 puan ek zam alacak.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.

ESNAF, ÇİFTÇİ, 4B BAĞKUR 2023 EMEKLİ MAAŞ TABLOSU



En düşük esnaf emeklisi: 5.245 TL

SSK 2000 öncesi: 6.083 TL

Bağ-Kur esnaf: 5.245 TL

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI

Şu anki maaş: 9 bin 105 TL

Zamlı maaş: 11 bin 396 TL

EN DÜŞÜK MEMUR EMEKLİSİ AYLIĞI

Şu anki maaş: 6 bin 78 TL

Zamlı maaş: 7 bin 597 TL

EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI

SSK 2000 sonrası şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 4 bin 375 TL

SSK 2000 öncesi şu anki maaş: 4 bin 867 TL

Zamlı maaş: 6 bin 83 TL

Bağ-Kur tarım şu anki maaş: 3 bin 500 TL

Zamlı maaş: 4 bin 375 TL

Bağ-Kur esnaf şu anki maaş: 4 bin 196 TL

Zamlı maaş: 5 bin 245 TL