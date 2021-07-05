Emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? Haziran ayı enflasyonuna göre memur zam oranları 2021

5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 10:38

Emekli ve memurların ne kadar zam alacağı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Haziran ayı enflasyonu yüzde 1,94 olarak gerçekleşti. Yıllık enflasyon ise 17,53 oldu. Buna göre emekli ve memur zamlarını belirleyecek olan 6 aylık enflasyon oranı yüzde 8,45 olarak belirlendi. Peki Emekli ve memurlar ne kadar zam alacak? İşte Haziran ayı enflasyonuna göre emekli ve memur zam oranları 2021

Emekli ve memurların Temmuz zammı, açıklanan Haziran ayı enflasyonuyla birlilte belli oldu. Milyonlarca memurun beklediği Haziran ayı enflasyonu açıklandı ve Temmuz ayında emekli ve memur maaşına yansıyacak zam belli oldu. Peki, 2021 emekli Temmuz zammı ne kadar olacak? İşte Emekli ve memurların alacağı zamlı maaşlar.

EMEKLİ VE MEMURLAR NE KADAR ZAM ALACAK?

Memurlar 6 aylık fark olarak yüzde 5.45 oranında zam aldı. Emekliler ise yüzde 8.45 oranında zam almış oldu.

Bağkur esnaf emeklisinin en düşük maaşı 2350 liraya çıktı. En düşük tarım emeklisi maaşı 1867 lira oldu. 2000 öncesi SSK'lı emekli 2625 liraya yükseldi. Emekli sandığı 3276 liraya çıktı.

İŞTE EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞLARI

İşçi, memur ve emeklileri yakından ilgilendiren oranlar, ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici oluyor.

Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nde 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisi için 2021 yılında 3+3 zam kararı vermişti.

Memurlar temmuz ayında maaşlarına yüzde 5,45 enflasyon farkı alacak.

Yaklaşık 8,5 milyon işçi emeklisi ve hak sahibinin aylıkları da bu yılın ilk 6 aylık enflasyon rakamıyla belirlenecek. İşçi emeklilerinin aylıkları, 6 aylık enflasyon oranında zamlanacak.

EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yıllık enflasyon ise yüzde 17,53 oldu. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte emekli maaşına gelecek zam oranı da ortaya çıktı.

Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranı yüzde 8,45 olacak.

TABAN AYLIKLAR

İşçi emeklileri temmuz ayında yüzde 8 ,45 oranında zam alacak. En düşük Bağ-kur esnaf emekli maaşı 2 bin 350 lira oldu. En düşük Bağ- kur tarım emekli maaşı bin 860 lira oldu. En düşük SSK emekli maaşı 2 bin 624 lira oldu.