Temmuz ayı kira zam oranı ne kadar? Temmuz 2021 kira zam oranı hesaplama

5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:11 - Güncelleme: 5 Temmuz 2021 Pazartesi 12:11

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), haziran ayına ilişkin enflasyon oranını açıkladı. Açıklamanın ardından hem ev sahipleri hem de kiracılar, Temmuz ayı kira zam oranını merak etmeye başladı. Haziran ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,55 artış gerçekleşti Peki Temmuz ayı kira zam oranı ne kadar olacak? Temmuz 2021 kira artış oranı ne kadar? İşte, enflasyon oranlarına göre kira artışı ve Temmuz 2021 kira zam oranı hesaplama.

TEMMUZ AYI KİRA ZAM ORANI NE KADAR?

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,94, bir önceki yılın Aralık ayına göre %8,45, bir önceki yılın aynı ayına göre %17,53 ve on iki aylık ortalamalara göre %14,55 artış gerçekleşti.

TEMMUZ 2021 KİRA ARTIŞ ORANI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Haziran ayı itibarıyla, on iki aylık ortalamalara göre tüketici fiyatlarında yüzde 14,55 artış gerçekleşti. Buna göre, mal sahipleri kiracısına yasal olarak en fazla yüzde 14,55 oranında zam yapabilecek.

TEMMUZ 2021 KİRA ZAM ORANI HESAPLAMA

Temmuz ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşünen ve hesaplamak isteyenler için enflasyon oranına göre Temmuz 2021 kira zam oranı hesaplaması şu şekilde:

Konut Kirası: 1.000 TL

TÜİK TÜFE Temmuz 2021 Kira Artış Oranı: % 14,55

Temmuz Ayı Kira Zammı Tutarı: 145 TL

Temmuz Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.145 TL

Açıklanan rakamlara göre kirası 1000 lira olan bir kiracının temmuz ayında ödeyeceği kira zammı, 145 TL olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.145 TL olarak gerçekleşmektedir.

TÜFE 12 aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı 2021 Haziran ayında yüzde 14.13 olarak gerçekleşmişti.

EV SAHİPLERİ KİRAYA NE KADAR ZAM YAPABİLİR?

Yasal kira artış oranı, kira sözleşmesinin dolduğu tarihi takip eden ayın açıklanan 12 aylık TÜFE ortalaması alınarak hesaplanıyor. Ev sahipleri bu oranın üzerinde artış yapamıyor.

Ev sahipleri yasal oranı aşarak zam yaparsa kiracının bu duruma hukuksal yoldan itiraz etme hakkı bulunuyor.

YEP ile yapılan düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması olarak belirlendi.

Her ay TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamları arasında yer alan 12 aylık TÜFE ortalaması ev sahipleri tarafından kiracılara uygulanabilecek resmî kira zam oranı tavanıdır. Yani ev sahibi kiraya en fazla bu oranda zam yapabilir.

Bu oranın aşılması yani üzerinde bir zam yapılması kanunen yasak olup tarafların karşılıklı olarak anlaşması ya da imzalanan kira sözleşmesi üzerinde bir madde yer alıyorsa bu durumda altında kalması halinde zam yapılmasına izin verilmektedir. Yasal olarak bu rakamın aşılması yasaklanırken altında zam yapılmasına ise izin verilmektedir.

YASAL KİRA ZAM ORANI NEDİR?

Borçlar Kanunu'na göre; kira artışında son 12 aylık Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) baz alınıyordu. Bu yılın başında yapılan düzenlemeyle artık kira artışları, 12 aylık ortalama Tüketici Fiyatları Endeksi'ne (TÜFE) göre yapılıyor. Kiracı ile mal sahibi eğer anlaşırlarsa sözleşmede bunun altında bir oran kararlaştırabilirler. Ancak kesinlikle bu oranında üzerinde artış yapılamaz.