Emekliler için zam ayı! Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?

‘Emekli maaş farkları ne zaman ödenecek?’ sorusuna 13 milyona yakın vatandaş tarafından yanıt aranmaya başlandı. SSK ve Bağ-Kur emeklisi vatandaşlar TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından emekli maaş farklarının ne zaman ödeneceğini merak etmeye başlamıştı. Temmuz zamlarını öğrenen SSK emeklileri, yeni aylıklarına 17 Temmuz'da kavuşmaya başladı. SSK emeklilerinin zamlı maaşları, tahsis numarasının son sayısına göre 26 Temmuz'a kadar ödenmeye devam edecek. Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Temmuz'da başlayıp, 29 Temmuz'da bitecek. Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak. Memur emeklilerinin ise zam farkı daha sonra hesaplara yatırılacak. İşte merak ettiğiniz tüm soruların yanıtı haberimizin ayrıntılarında…

12.3 milyonu aşkın SSK ve Bağ-Kur emeklisi Temmuz zammını öğrenmesinin ardından, yeni zamlı maaşlarını 17 Temmuz itibarıyla tek tek banka hesaplarında görmeye başladı. Ramazan ayından sonra Kurban Bayramı'nda da 1000 TL'lik ikramiye alacak olan emekliler bu yazı kazançlı geçirecek. Bu süreçte vatandaşlar günaşırı 'emekli maaşları ne kadar oldu?' 'emekli maaşları ne zaman yatacak?' sorularının cevaplarını da sık sık arıyor. Peki emekli maaşı ödemeleri nasıl olacak? İşte emekli maaşları ve ödeme tarihleriyle ilgili tüm detaylar...

TÜİK'in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından beklemeye koyulan emekliler için müjdeli günler geldi çattı. Emekliler maaşlarını hesaplarında görmeye başladı.

Takvim’de yer alan habere göre, emeklilerin Temmuz ayı zam oranı ortaya çıktı. Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz artışı yüzde 5.01 olarak gerçekleşti.

Memur emeklilerine de toplu sözleşmede belirlenmiş 2019'un ilk yarısına ilişkin yüzde 4'lük zam oranı aşıldığı için enflasyon farkı oluştu.

Memur emeklilerinin Temmuz zammı yüzde 6.02'ye ulaştı. Temmuz zamlarını öğrenen SSK emeklileri, yeni aylıklarına 17 Temmuz'da kavuşmaya başladı.

SSK emeklilerinin zamlı maaşları, tahsis numarasının son sayısına göre 26 Temmuz'a kadar ödenmeye devam edecek. Bağ- Kur emeklilerine zamlı maaş ödemeleri de 25 Temmuz'da başlayıp, 29 Temmuz'da bitecek.

EMEKLİYE EN AZ 1.181 TL

Ek ödeme dahil en düşük aylık; Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 595 liradan bin 675 liraya, Bağ- Kur tarım emeklilerinde bin 189 liradan bin 249 liraya, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 888 liradan bin 982 liraya, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda bin 125 liradan bin 181 liraya ulaştı.

Memur emeklilerinde ise en düşük aylık 2 bin 379 liradan 2 bin 522 liraya yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını bu ayın 17'si ile 28'i arasında cebine koyacak.

Memur emeklilerinin ise zam farkı daha sonra hesaplara yatırılacak.

EK ÖDEME DE YÜKSELDİ

Emekliler her ay maaşının yüzde 4'ü-5'i oranında ek ödeme alıyor. Temmuz'da maaş arttığı için ek ödeme tutarları da arttı.

Ayda 364 lira aile yardımı başta olmak üzere 4 talep karara bağlanacak. İşte alınacak o kararlar…

4 AYRI ZAM ORANI: Memur emeklileri için 4 ayrı zam oranı belirlenecek. 2020 ve 2021'in Ocak ve Temmuz aylarında yapılacak zam oranlarını emekliler toplu sözleşmeyle öğrenecek.

EŞ-ÇOCUK DESTEĞİ: Memurların aldıkları aile yardımlarının emekli olduklarında da devam etmesi istenecek. Bu talep tüm emekliler için gündeme gelecek

Eğer talepler hayata geçerse, eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan bir emekli, aylık 364,69 lira ek ödeme alabilecek.

HER AY FARK: Memurlara ve emeklilere zam dönemlerinde ödenen 6 aylık enflasyon farkının aylık ya da 3 aylık olarak ödenmesi de masada olacak. Bu gerçekleşirse memurların ve emeklilerin maaşları her ay enflasyon oranında artabilecek.

TAM İKRAMİYE: Sendikalar, emeklilik ikramiyesi hesabında 1 tam yıldan eksik olan sürelerin de dikkate alınmasını gündeme taşıyacak. Bu talep hayata geçerse ikramiyeler artacak.

Örneğin, 35 yıl 6 ay hizmetle emekli olan bir kişi, ikramiyesini 35 yıl üzerinden alıyor. Bu talep hayata geçerse 6 ay için de hesap yapılacak.

FARK GELİYOR

SSK emeklilerine zamlı maaş ödemeleri ayın 17'sinde başlıyor.

Bağ-Kur emeklileri de zamlı paralarını 25-29 Temmuz'da hesabında görecek. Memur emeklileri ise maaşlarını aldı, zamla gelirlerinde oluşacak fark önümüzdeki günlerde ödenecek. SGK, ödeme tarihini önceden duyuracak.

Güncel emekli maaşları tablosu belli oldu.