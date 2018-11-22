Emeklilere en az bin 953 TL verilecek

2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı Merkez Bankası'nın son beklenti anketine göre yüzde 13.99 olacak. Bu tahmin gerçekleşirse, ek ödeme dahil en düşük aylık, esnaf emeklilerinde bin 533 lira 83 kuruştan bin 748 lira 41 kuruşa yükselecek. Bağ-Kur tarım emeklilerinde de en düşük maaş bin 230 lira 62 kuruşa çıkacak.

Yüzde 13.99 oranındaki artış SSK'lılarda ise en düşük maaşı; 2000'den önce emekli olanlarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 953 lira 29 kuruşa, 2000 ve sonrasında emekli olanlarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 164 lira 28 kuruşa ulaşacak. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Ekim enflasyonu yani 4 aylık enflasyon yüzde 12.26 çıkmıştı. Buna kasım ve aralık ayı enflasyonu eklenecek. Bu verilere göre 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kesin zam oranı belli olacak.

(Güneş)