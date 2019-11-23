Emeklilerin gözü Meclis'te: 355 liraya varan zam gelebilir

Milyonlarca emeklinin gözü intibak yasası için Meclis'te. 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlar, 355 liraya varan zammın yolunu açacak intibak için düzenleme bekliyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) üyesi İbrahim Avcı'nın intibak talebine ilişkin başvurusunu, 'yetki alanının dışında kaldığı' gerekçesiyle kabul etmedi.

YARGI YOLU KAPANDI

Ancak emeklilerin intibak umudu sürüyor. TÜED Hukuk Danışmanı Cafer Tufan Yazıcıoğlu, 2000 öncesi emeklilere yapılan intibakın 2000 yılı sonrası emekli olanlara da uygulanması talebi kapsamında, ilk olarak Kamu Denetçiliği Kurumu'na başvurulduğunu belirtti. Kamu Denetçiliği Kurumu'nun başvuruyu haklı bulması üzerine, üyeleri İbrahim Avcı'nın, Ankara İş Mahkemesi'nde dava açtığını vurgulayan Yazıcıoğlu, süreçle ilgili şu bilgileri verdi: “Mahkeme davayı reddetti. Dava, Yargıtay'a taşındı. Yargıtay mahkemenin kararını onayınca, İbrahim Avcı, Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuruda bulundu.

ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Mahkemede anayasaya aykırılığın söz konusu olmadığı belirtildi. Bu gelişmeler üzerine, yasal süreci son noktasına kadar yürütmek adına AİHM'e başvurdu.” Yazıcıoğlu, AİHM'in ret kararıyla intibakla ilgili hukuksal mücadelenin sona erdiğini ifade ederek, çözümün TBMM'de, yasa yoluyla sağlanabilmesi için çaba göstereceklerini bildirdi.

355 LiRA ARTMIŞTI

2000 yılından önce emekli olan SSK'lılara intibak yasası çıkarılmış ve bu düzenleme kapsamında, 2 milyondan fazla emekli 355 liraya varan zam almıştı. Hatta yapılan bazı yanlış hesaplamalar nedeniyle maaşı eksik bağlandığı tespit edilen 2 bin 500 kadar emekliye, 22 bin lirayı bulan toplu ödemeler de yapıldı. 31 Aralık 1999 tarihinde emekli olan bir vatandaş söz konusu düzenleme kapsamında bu haktan yararlanırken, 1 Ocak 2000'de yani bir gün sonra emekli olan ise yararlanamadı.

(Güneş)