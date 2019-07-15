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Emeklilerin Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu

Milyonlarca SSK-SGK Bağkur emeklisinin merakla beklediği Kurban Bayramı ikramiyesi için tarih belli oldu. Kurban Bayramı emekli ikramiyelerinin 5-9 Ağustos arasında hesaplara geçmesi bekleniyor.

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Emekliler için bu yaz kazançlı geçiyor. 12.3 milyon emekli yılın ilk bayram ikramiyesini 31 Mayıs'ta cebine koydu.Yılın ikinci zammını da bu haftadan itibaren hesaplarında görecek olan emekliler, ardından Ağustos ikramiyesini almak için geri sayıma geçecek.Tüm emekliler Ağustos'ta biner lira Kurban Bayramı ikramiyesi alacak. İkramiyenin 5-9 Ağustos arasında ödenmesi bekleniyor. Kesin tarihi Sosyal Güvenlik Kurumu duyuracak. 
 
1- KİMLER YARARLANACAK?
Ödemenin yapıldığı tarihte Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan (SGK) emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara verilecek.Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine ödenecek.
 
2- NE ZAMAN ÖDENECEK?
Kurban Bayramı ikramiyelerinin 5-9 Ağustos tarihleri arasında hesaplarda olması bekleniyor. Emekliler bayram tatiline ikramiyelerini alacak.
 
4- EMEKLİ VEFAT ETMİŞSE NE OLACAK?
Bu kişinin ikramiyesini hak sahibi yakınları alabiliyor. Dul ve yetim aylığı alanlara ölüm aylığı oranında ikramiye ödeniyor.
 
5- İKİ AYRI AYLIK ALANLAR NE YAPACAK?
Bu kişilerin ikramiyesi iki dosyadan hangisinde ölüm aylığı oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak veriliyor.
 
6- SÜREKLİ İŞ GÖREMEZLİK GELİRİ ALANLARA NE KADAR VERİLECEK?
İkramiye, sürekli iş göremezlik oranına göre hesaplanıyor. Kişinin yüzde 25 oranında iş göremez olduğu tespit edilmiş ise bu kişiye 250 lira ödeniyor.
 
7- AYLIĞI YENİ BAĞLANANLAR BAŞVURU YAPACAK MI?
Hayır. Aylık bağlananlara başvuru gerekmeksizin ödeme gerçekleşecek.
 
8- ÖDEME NASIL YAPILACAK?
Maaşların verildiği banka hesaplarına yatırılacak.
 
9- BORCUM VAR. ALACAĞIM İKRAMİYEYE HACİZ GELİR Mİ?
Yasaya göre, ikramiye ödemesinden kesinti yapılamayacak ve bu ödemeler haczedilemeyecek.
 
(Takvim)

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