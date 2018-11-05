Emeklilerin ocak zammında maaş artışı yüzde 13.12 olacak

Yeni yıl itibarıyla maaşları artacak olan SSK ve Bağ-Kur’luların gözü ocak zammında. Emeklilerin zam oranını, 2018’in ikinci 6 aylık dönemindeki enflasyon belirleyecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının, 2019 Programı´ndaki tahmine göre yüzde 10.65, beklenti anketine göre ise yüzde 13.78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Merkez Bankası´nın tahminine göre ise SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak artışı yüzde 13.12 olacak.

Eğer bu tahmin gerçekleşirse, en düşük maaş esnaf emeklilerinde bin 533 liradan bin 735 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de bin 79 liradan bin 221 liraya çıkacak. Yüzde 13.12´lik artışla en düşük maaş; 2000´den önce emekli olan SSK´lılarda bin 713 lira 56 kuruştan bin 938 lira 38 kuruşa, 2000´den sonra emekli olan SSK´lılarda bin 21 lira 39 kuruştan bin 155 lira 40 kuruşa yükselecek.

(Güneş)