Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili son dakika haberleri Erken emeklilik için EYT yasası çıkacak mı

EYT yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar için Erken Emeklilik yasası birçok kişi için hayati önem taşıyor! Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı yaşı gelip emeklilik bekleyenler ile ilgili açıklamada bulundu. EYT'de son durum ne? Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler neler? Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) için yasa çıkacak mı? En son EYT son dakika haberleri neler? Erken emeklilik ne zaman çıkacak? Sigortalılık süresi ve prim ödeme gün sayısını yerine getiren ancak, yaş koşulunu yerine getiremediği için emekli olamayan yüz binlerce kişinin heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Günlerdir kamuoyunu meşgul eden EYT konusunda en son haberlerin neler olduğunu merak eden vatandaşlar, gündemdeki son EYT gelişmelerini sorguluyor. Emeklilikte yaşa takılanlar hakkında açıklamalar ardı ardına geliyor. Konu hakkında son açıklama Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'dan geldi. Arslan, 'IMF politikalarının bir gereği olarak emeklilikte yaşa takılanların bugün sorunlarını yaşıyoruz' dedi. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, emeklilikte yaşa takılanların durumuna ilişkin "O konu kapanmıştır. Çünkü Türkiye'nin bugünkü ekonomik koşullarıyla böyle ağır bir yükün altına girebilecek noktada değil. Bir de tabii çok genç yaşta emeklilik de Türkiye'nin kaldırabileceği bir durum değil." açıklamasını yaptı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi. Emeklilikte yaşa takılanlar konusunda son gelişmeler ve en son EYT haberleri star.com.tr haber sitemizde sizler için derledik. Konu ile ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor...

EYT son durumu yakından takip edenler 24 Haziran seçim sonrasına oldukça umutlu başlamıştı. AK Parti hariç diğer partiler emeklilikte yaşa takılanlar için açıklamalarda bulunmuş ve bu beklentiyi giderileceğine seçim beyannamelerinde yer verilmişti. Ancak EYT TBMM'ye geldikten sonra MHP karar değiştirdi ve yaşa takılanların emekli edilmesinin SGK'ya ciddi yük olacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'da EYT için sistem bu yükü kaldıramayacağını belirtmişti.



Bu gelişmeler sonrası gözler Sosyal Güvenlik Kurumu 'nun gelir gider dengesine çevrildi.



SGK 'nın son dönemde aldığı tedbirlerle birlikte açığın önüne büyük oranda set konuldu ve açık azaltıldı. 2016 yılında 21.2 milyar TL seviyesinde olan açık, 2017 yılında 22.9 milyar TL seviyesinde tutuldu. 2018 yılında ise 350 milyar TL'lik gelir elde edilmesi ve 374.7 milyar TL 'lik de gider yapılması öngörülüyor. Buna göre yıl sonu açık tutarının da 24.7 milyar TL seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.



Önümüzdeki üç yıl için ise rekor düzeyde bir artış bekleniyor. Buna göre, 2019 yılında 47.6 milyar TL, 2020 yılında ise 61 milyar TL seviyesinde olması bekleniyor. 2021 yılında ise ise 74.6 milyar TL civarında SGK'da açık oluşacak. SGK'nın önümüzdeki üç yıl içinde açığının rekor düzeyde artması EYT'lilerle ilgili düzenleme yapılmasının da önünü geçti. Bu konuda atılacak adımın SGK'nın gelir gider dengesini daha fazla bozmasından endişe ediliyordu. Bu nedenle EYT'den vazgeçildi.



İşte SGK'nin 3 yıllık gelir gider tablosu:

Prim gün sürelerini doldurmalarına karşın yaş şartını yerine getiremediği için emekli maaşı alamayan çok sayıda vatandaş, kamuoyunda 'emeklilikte yaşa takılanlar' ya da 'EYT' ismi ile anılıyor. Uzun zamandır gündemi meşgul eden bu konu özellikle son aylarda, daha da ön plana çıkmaya başladı. Bu kapsamda beklenti içinde olan EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) vatandaşlar ise basında yer alan en son EYT haberlerini öğrenmek istiyor. Yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Konu hakkında yasa çıkması halinde emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, gündemdeki son gelişme ve açıklamalardan haberdar olmak adına internette araştırma yapıyor. Konuya dair son açıklama ise Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Yaş şartını yerine getiremedikleri için emekli olup aylık alamayan yüz binlerce kişinin heyecan dolu bekleyişi sürüyor. Konu hakkında yasa çıkması halinde emeklilik şansını yakalayacak yaşa takılanlar, gündemdeki son gelişme ve açıklamalardan haberdar olmak adına internette araştırma yapıyor. Konuya dair son açıklama ise Numan Kurtulmuş'tan geldi. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yöneltilen soruları cevapladı.



"EMEKLİLİKTE YAŞA TAKILANLAR (EYT)"



O konu kapanmıştır. Bugünkü şartlarda Türkiye'nin kaldırabileceği bir yük değildir.

Devlet Bahçeli'den emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili açıklama



MHP Genel Başkanı Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Israrcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

Bu muhalefet partilerinin başından bu yana birlikte hareket ettiğini belirten Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yerine tekrar parlamenter sisteme dönüşü gerçekleştirmek için de siyasi faaliyet göstermektedirler. Onların duruşunu biz MHP olarak benimsemiyoruz" ifadelerini kullandı. Bahçeli, EYT'lerin durumunun partisinin de seçim beyannamesindeki konularından biri olduğunu da anımsattı.



Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanların durumunun Milliyetçi Hareket Partisinin seçim beyannamesindeki konulardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili, "Bu konuyla ilgili arkadaşlarımızın ön hazırlıkları da olmuştur ancak bu konunun bugün yaşanan ekonomik şartlar altında öncelik kazanarak 700 milyar liraya ulaşan, Sayın Cumhurbaşkanının ifade ettiği şekliyle, bir meblağı karşılayabilecek bir durum içerisinde ısrarcı olmamak, olgun dönemi ve şartları beklemek daha hayırlı olur kanaatindeyiz." dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuya dair geçtiğimiz ay yaptığı açıklamada; "Erken emekliliği sosyal güvenlik sistemimizde tasvip etmiyoruz ama siyasette bu yol her zaman için açıktır. Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur." demişti.



Sosyal güvenlik mevzuatına göre emekli olabilmek için sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş olarak 3 ayrı hususa bakılması gerektiğine dikkati çeken Erdoğan, "Emeklilik için 1999 yılına kadar yalnızca hizmet süresi ve prim ödeme gün sayısı yeterliydi. Bu tarihte yapılan bir düzenlemeyle kademeli olarak yaş şartı da getirildi. Son günlerde emeklilikte yaşa takılanlar başlığı altında yürütülen kampanyanın özünde işte bu uygulama vardır." değerlendirmesinde bulunmuştu.



Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama olmadığının altını çizen Erdoğan, "20 yıl çalışıp 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan devletten maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacaktır demektir. Böyle şey olur mu? Buna dünyanın hiçbir ülkesinin sosyal güvenlik sistemi dayanamaz. Zaten oralarda da böyle bir uygulama yok. Ortalama insan ömrünün 60 yaşı dahi bulmadığı dönemlerde 40'lı yaşlarda emekli olmanın belki bir izahı vardı ama bugün ülkemizde ortalama insan ömrü 78'i geride bıraktı." açıklamasını yapmıştı.



Yaşa takılanların emekli olması halinde bu kişilerin bir taraftan devletten maaşa alacağını diğer taraftan da kendine göre iş yapmaya devam edeceğini anlatan Erdoğan, "Yani çift dikiş. Böyle bir şey olamaz. Buna hak, adalet denmez. Bugün batı dünyası yaşta emekliliği tırmandırıyor. 65 yaşın altına eyvallah etmiyor. Niye? Ülkeye maliyetleri çok çok fazla da onun için. Eskiden İskandinav ülkelerinde erken emeklilik olurdu. Şimdi İskandinav ülkeleri bile bunun bedelini ödeyemez duruma düşünce emeklilik yaşını onlar da yukarı doğru tırmandırmaya başladılar." ifadelerini kullanmıştı.

Prim ve hizmet süresi dolan sigortalılar emsallerine göre daha fazla çalışmaya veya yaş şartı doluncaya kadar boşta (aylık geliri ve güvencesi olmadan) beklemek zorunda bırakılmıştır. 1999 Öncesi çalışma hayatına dahil olan ilgili sigortalı: hizmet süresi ve prim günü sonunda emekli olacağını bilerek çalışmaya başlamış; fakat, yapılan düzenlemelerle mağdur olmuştur. Aynı yıl ve şartlarla çalışma hayatına aktif olarak katılanlardan, hizmet süresi ve prim günü sonunda yaşı büyük olan emekli olmakla; yaşı küçük olan ise hizmet süresi ve prim günü tamamlanmış olmasına rağmen yaş şartını dolduruncaya kadar beklemek veya çalışmak zorunda bırakılmaktadır.



Sonuç olarak, işe geç başlayıp yaşı büyük olan az çalışmakta ve emekli maaşı almaya hak kazanmaktayken; işe küçük yaşta başlayıp hizmet süresi sonunda yaşı küçük olduğu için emekli edilmeyen ise daha fazla çalışmak zorunda bırakılmakta ve sigorta prim sistemine göre emekli aylığında düşüş yaşamaktadır. Prim günü ve hizmet süresini tamamlamış olmasına rağmen, yaş şartım tamamlayamadığı için emekli olmayan kişi, ailesinin geçimini sağlamakta zorlanmaktadır.



En yüksek emekli maaşını Emekli Sandığı (memur) veriyor. İkinci sırada SSK emeklisi geliyor. Üçüncü sırada Bağ-Kur'lu esnaf emeklisi yer alıyor. 2000'den önce emekli olan esnafın en düşük aylığı bin lirayı biraz geçiyor. Tarım Bağ-Kur'undan emekli olanlar ise 770 lira taban aylıkla en düşük gelire sahip olan grup. Yaklaşık 1.9 milyon memur emeklisi bulunuyor. Geri kalanı SSK ve Bağ-Kur emeklisi.



PRİM GÜNÜ FAZLA



En düşük maaşı Bağ-Kur'lu alıyor. Bağ-Kur emeklileri en fazla, yani 9 bin gün prim ödeyip emekli olabiliyor. 1 Ekim 1999'daki sosyal güvenlik reformu, Bağ-Kur'lu olanları etkiledi. Reformdan önce Bağ-Kur'lu kadın 20 yıl (7 bin 200 gün), erkek 25 yıl (9 bin gün) primle emekli olabiliyordu. Yeni koşula göre; 2008'den sonra Bağ-Kur'lu olan erkek 60, kadın 58 yaşında emekli oluyor. Ancak bu durumu tersine çevirmek artık mümkün. Türkiye'deki sosyal güvenlik yasalarına göre 1 Mart 2011'den önce esnaflık yapanlar sadece kendisi için Bağ-Kur'a prim ödeyebiliyordu. Yani bakkal dükkanı olan bir kişi, fabrikada SSK'lı olarak işe başladığında Bağ-Kur kapsamından çıkmak durumundaydı. Ama bu şart söz konusu tarihte değişti.



SSK'YA PRİM ÖDENİYOR

5510 sayılı yasadaki değişiklikle Bağ-Kur'luyken bir işyerinde çalışmaya başlayan kişi, artık SSK'lı olarak kabul ediliyor. Esnaflık yapmaya devam etse bile Bağ-Kur'a değil de SSK'ya prim ödeyerek emekli olabiliyor. Böylece hem daha kısa sürede (7 bin 200 gün prim ödeyerek) emekli olunuyor hem de emekli maaşı daha yüksek oluyor. Ancak bunun tek şartı SSK'lı çalıştığınız işyerinin kendinize ait olmaması.

EYT'NİN ÇÖZÜMÜ NASIL OLABİLİR?

TBMM'den geçecek bir düzenleme ile EYT sorununun çözülmesi mümkün. Üstelik EYT problemi ile ilgili ayrıntılı bir düzenleme yapılmasına da gerek görülmüyor. EYT için "yasanın yürürlüğe girdiği tarihten sonra ilk defa işe girenlerin etkilenmesi, önceden işe girenlerin ise mevcut yasalara göre emekli olabilmesi" düzenlemesinin yeterli olabileceği düşünülüyor. Dolayısıyla 1999 yılında mağduriyete neden olan 4447 Sayılı Kanunun yürürlüğe girmeden önce herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı…) bağlı olarak sigortalı bir işe girenlerin bu kanuna değil, işe girdikleri tarihlerdeki emeklilik şartlarına tabi tutularak sorunun çözülmesi şeklinde olabilir.



Bu düzenleme kabul edilirse 08.09.1999 tarihinden önce geçerli olan;

SSK'lılar için eski 506 Sayılı Kanun

Bağ-Kur'lular için 1479 Sayılı Kanun ve

Emekli Sandığına tabi olanlar için 5434 Sayılı Kanun hükümlerinde

Yer alan emeklilik şartlarına dönüş yapılması söz konusu olabilecektir.



EYT'LİLERDE KİM NASIL EMEKLİ OLABİLİR?



SSK'lı EYT'liler:

Emeklilikte yaşa takılan SSK'lılara 4447 Sayılı Kanun öncesi hakları verilirse 3 seçenekle emekli olmaları mümkün olabilecektir. Buna göre;

a) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması ve en az 5000 gün veya,

b) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmuş olması, 15 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 3600 gün yahut,

c) Kadın ise 50, erkek ise 55 yaşını doldurmamış olmakla beraber, kadın ise 20 erkek ise 25 yıldan beri sigortalı bulunması ve en az 5000 gün,

Malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi ödemiş olması gerekecektir.



Memur EYT'liler

Emeklilikte yaşa takılan Emekli Sandığı iştirakçilerine 4447 Sayılı Kanun öncesi hakları verilirse;Kadın iştirakçilerden 20, erkek iştirakçilerden 25 fiilî hizmet yılını dolduranların istekleri üzerine emekli aylığı bağlanabilir.



Bağ-Kurlu EYT'liler

Emeklilikte yaşa takılan Bağ-Kur sigortalılarına belirtilen Kanun öncesi hakları verilirse; Bağ-Kur'lu kadınlar 20, erkekler ise 25 fiilî hizmet yılını (9000 gün) dolduranlar emekli aylığı bağlanabilir.