Emeklinin Temmuz zammı belli oldu mu 2020? İşte 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusunun cevabı

18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:32 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 11:32

Emeklilerin 2020 temmuz zammı merak konusu olmaya devam ediyor. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yılın ilk yarısında gerçekleşecek enflasyon oranına göre zam alacak. Bu süreçte ‘temmuz zammı ne kadar olacak’ sorusunun yanıtı araştırılıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, 2020 yılının ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Enflasyon tahmini 4.41'i gösterirken vatandaşlar internet üzerinden 'temmuz zammı ne kadar olacak?' 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' gibi soruların cevabını arıyor. Temmuz ayı emekli zammı 2020 ile ilgili oran ve detaylar da belli olmaya başladı. İşte emekli temmuz zammıyla ilgili 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusunun cevabı

TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK 2020 ?

Emeklilerin dört gözle beklediği Temmuz zammı, ilk 6 aylık enflasyon ortalamasının %4’ün üzerinde olması bekleniyor. Tahminlere göre emekliler temmuzda %4’ün üzerinde bir zam alacak.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Koronavirüsle Mücadele Eş Güdüm Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında “Ekonomik İstikrar Kalkanı” paketini açıkladı. Erdoğan’ın açıkladığı pakete göre en düşük emekli maaşı 1500 lira olacak. Emekliler bayram ikramiyelerini Nisan ayının başında aldılar.

2020 Temmuz ayı için milyonlarca emekli 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusuna cevap arıyor. SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

Bu nedenle enflasyon verileri merakla izlenirken; zam oranına ilişkin ipucu, Merkez Bankası'nın Mayıs ayı beklenti anketinden geldi.

FARK GÖRÜNDÜ

Vatan gazetesinin haberine göre; Ekonomistlerle yapılan beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e yükselecek.

SSK ve Bağ- Kur emeklileri, bu yılın ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranında zam alacak. Memurlar ve memur emeklilerine ise yüzde 4 zam ve ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4'ü aşarsa aşan kısım kadar fark yansıtılacak.

NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

Temmuz zammı yüzde 4.41 olarak gerçekleşirse; ek ödeme dahil en düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 784 lira 11 kuruştan bin 862 lira 79 kuruşa çıkacak.

2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise en düşük aylık 2 bin 111 lira 66 kuruştan 2 bin 204 lira 78 kuruşa yükselecek. Memur emeklilerinde ise en düşük maaş 2 bin 661 lira 34 kuruştan 2 bin 778 lira 71 kuruşa ulaşacak.

Emekliler 3 Temmuz'da kesin oranı öğrenip, aynı ay içerisinde zamlı ödemelerini alacak.