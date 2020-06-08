Memur temmuz zammı ne kadar olacak? İşte memur temmuz enflasyon farkı 2020 memur maaş zam oranı

08 Haziran 2020 Pazartesi 10:41 - Güncelleme: 08 Haziran 2020 Pazartesi 10:41

Her ayın üçünde açıklanan enflasyon farkı oranına göre netleşecek olan memur temmuz zam oranı, yılın ilk 6 aylık enflasyon farkına göre belirleniyor. 2020 Temmuz ayı, milyonlarca memur için zam ayı olacak. Yılın ilk yarısındaki enflasyon oranlarının baz alınarak gerçekleştiği zam oranı ne kadar olacak? Vatandaşlar 'Ne kadar emekli maaşı alırım?' sorusuna yanıt arıyor. Yapılan zam tahminlerine göre en düşük maaş 3 bin 677 liraya çıkarken, 2 çocuğu olanın aile yardımı 500 lirayı bulacak. İşte memur temmuz enflasyon farkı 2020 memur maaş zam oranı

MEMUR TEMMUZ ENFLASYON FARKI NE KADAR OLACAK? (2020 MAAŞ ZAM ORANI)

Ekonomistlerin yaptığı beklenti anketinde, enflasyon tahmini Mayıs ayı için yüzde 0.76, Haziran ayı için yüzde 0.45 çıktı. Bu tahmine göre; ilk 6 aylık enflasyon yüzde 4.41 olarak gerçekleşecek.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.41 zam alırken, memurların ve memur emeklilerinin artışı ise yüzde 0.41 enflasyon farkıyla yüzde 4.41'e yükselecek.

Milyonlarca memurun temmuzda hem maaşlarında hem de aile yardımında artış olacak. Hakem kurulu kararı doğrultusunda maaşlara yüzde 4 zam yansıtılırken, bu yılın ilk yarısında enflasyonun yüzde 4'ü aşması halinde aşan kısım kadar fark da verilecek.

5 aylık enflasyon farkına göre Ocak-Mayıs enflasyonu yüzde 4.57 çıktı. Böylece zam yüzde 4.57'ye yükseldi. Bu oran, Temmuz ayının 3'ünde açıklanacak olan Haziran enflasyonuna göre artacak ya da azalacak.

MEMURLAR NE KADAR MAAŞ ALACAK?

Takvim'in haberine göre; Yüzde 4.57'lik orana göre, aile yardımı hariç en düşük maaş 3 bin 517 liradan 3 bin 677 liraya yükselecek. Eş yardımı 332 liradan 347,17 liraya, çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 73,04 liradan 76,38, üstü için 36,52 liradan 38,19 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 0-6 yaş arası 2 çocuğu olan memur 478,08 lira alırken, bu tutar 499,93 liraya yükselecek.

MEMUR TEMMUZ ZAM ORANI 2020 NASIL HESAPLANIR?

Memur maaşlarına uygulanacak zam oranında enflasyon zammı dikkate alınır. Enflasyon zammının belirlenmesinde TÜİK verileri ile TÜFE artışı belirleyici olur. Yapılan toplu sözleşmeler ile belirlenen zam oranlarında enflasyon oranları referans olarak kullanılır.

EMEKLİ TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?