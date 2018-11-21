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Emekliye 2019 yılında da bin lira altı aylıklarda iyileştirme yapılacak

Hükümet emeklilere, 2019’da birçok destek sağlayacak. Bu kapsamda 1000 lira altı emekli aylığı kalmayacak. İş kurana teşvik verilecek.

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Hükümet, 12 milyon emeklinin refah düzeyini yükseltmek, gelişme hızından daha fazla pay almalarını sağlamak için, 2019 yılında da tüm imkânları sunacak. Bin lira altı emekli aylığı kalmayacak. Emekli memurlar göreve dönebilecek. Emekli olup da iş kurana kredi desteği verilecek. 

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