Emekliye 223 TL ek ödeme müjdesi

Yaklaşık 12.3 milyon emeklinin aylık geliri temmuz zammıyla artacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşına bu yılın ilk yarısında gerçekleşen Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranında zam, memur emeklilerine ise yüzde 5 artış ve ilk 6 aylık TÜFE yüzde 4’ü aşarsa enflasyon farkı yansıtılacak. Enflasyon tahminlerine göre de SSK ve Bağ-Kur’lular yüzde 6.7, memur emeklileri ise yüzde 5 artı yüzde 2.7 zam alacak.

ZAMLA ORANLAR DA DEĞİŞECEK

Temmuzda maaşlar artacağından, her ay verilen ek ödemelerin tutarı da yükselecek. Maaşın yüzde 4’ü, yüzde 5’i oranında verilen ek ödemenin tutarı, yeni aylıktan hesaplanacağı için zamlanacak. Ayrıca yüzde 5 ek ödemeden yararlanma sınırı da yükselecek. Eğer memur maaş katsayısındaki artış, temmuzda tahmin edildiği gibi yüzde 7.7 olursa, yeni sınır 1.224 lira 81 kuruştan 1.319 lira 12 kuruşa ulaşacak.

EN DÜŞÜK MAAŞA 120 LİRA

Yani maaşı 1.319 liranın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Böylelikle net maaşı 1.000 lira olan bir SSK emeklisi 1.050 lira ödeme alıyorken, temmuz zammı yüzde 6.7 olursa net maaşı 1.067 liraya, ek ödemeyle birlikte eline geçecek para 1.120 liraya çıkacak. Ayrıca enflasyon tahminleri öngörüldüğü oranda gerçekleşirse, temmuzdaki ortalama en düşük yeni net maaşın ek ödemeli maaş tutarı 53 lira artarak 1.120 liraya, ortalama en yüksek maaş 223 lira artarak 5.571 liraya yükselecek.

(Güneş)