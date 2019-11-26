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Emekliye 310 TL taksitle konut müjdesi

310 liradan başlayan taksit seçenekleriyle, 24 şehirde 1981 konutu satışa çıkaran TOKİ, emeklilere kira öder gibi ev sahibi olma fırsatı sunuyor. Son başvuru tarihi 31 Aralık. Farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor.

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Türkiye’nin farklı noktalarında konut inşasına devam eden Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), bu yıl özellikle emekli ve dar gelir grubuna odaklandı.
 
240 AY VADE SEÇENEĞİ 
 
Birçok ilde konutlarını satışa çıkaran TOKİ, kasım itibarıyla1981 konutu daha satışa sundu. 24 ilde hayata geçirilen konut projeleri, özellikle emekli vatandaşlar için önemli bir fırsat sunuyor. Evlerin taksiti emeklilerin bütçesine uygun olacak şekilde 80 bin liradan, taksitler de 310 liradan başlayarak artıyor.
 
YENİ YAŞAM ALANI
 
20 yıla kadar yani 240 ay vade seçeneğiyle ödeme imkanı sunan TOKİ, hiç evi olmayan  emeklileri konut sahibi yapıyor. İnşa ettiği konutları sadece bir bina olarak değil, kazandırdığı yan alanlarla birlikte bir sosyal yaşam alanına dönüştürüyor. 
 
 
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
 
Emeklilere özel TOKİ fırsatlarından faydalanmak isteyenlerin bazı şartları taşıyor olması gerekiyor. Başvuru sahibinin; T.C. vatandaşı olması, projenin bulunduğu il/ilçe sınırları içinde bir yıldan az olmamak koşuluyla ikame ediyor olması veya projenin bulunduğu il nüfusuna kayıtlı olması gerekiyor. Daha önce TOKİ’den konut ve konut kredisi almamış olmak, kendisine, eşine veya velayetindeki çocuklara ait mülkiyetin olmaması da diğer şartlar arasında yer alıyor.
 
GELİR SINIRI VAR
 
Emekli, kesime hitap eden konutlar 1+1, 2+1, 3+1, 4+1 olarak satışa sunuluyor. Farklı konut seçeneklerinin yer aldığı projelere başvurmak isteyenlerin aylık hane halkı gelirinin, en fazla 4 bin 500 TL olması gerekiyor. 
 
Ayrıca konutlar için başvurular Halkbank veya Ziraat Bankası şubelerinde yapılıyor.
 
(Güneş)

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