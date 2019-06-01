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Emekliye 323 lira zam müjdesi

SSK ve Bağ-Kur emeklisinin maaşlarında ilk 6 aylık enflasyon oranında artış yapılacak.

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Zam oranı, 3 Temmuz'da, enflasyon verilerinin açıklanmasıyla ortaya çıkacak. İlk 4 aylık enflasyon yüzde 4 çıkarken, ekonomistlerin tahminleri ipuçlarını veriyor. Tahminler, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 5, yüzde 5.5 ya da yüzde 6 seviyesinde olabileceği yönünde. Merkez Bankası’nın yaptığı son beklenti anketinde de ilk 6 aylık enflasyon, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı için yüzde 6 tahmini çıktı. Bu tahminlere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarında 323 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 5 bin 390 lira 70 kuruştan 5 bin 714 lira 14 kuruşa çıkabilecek.
(Güneş)

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