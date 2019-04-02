Emekliye çifte zam son dakika! Memurlara ne zaman zam geliyor? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?

Türkiye’de milyonlarca emekli için heyecanlı haberler gelmeye devam ediyor. Mayıs 2019’dan sonra ikramiyeler ve maaş zamları yolda. Emekli vatandaş zamlarla ve ikramiyelerle ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. “Memurlara ne zaman zam geliyor? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?” sorularına yanıt aranıyor. Memur emeklilerine Temmuz ayından sonra iki tane zam geliyor. Bunların yanında bin TL’lik Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise hem enflasyon oranında zam alacak hem de ek ödemelerinde artış yaşayacak. İşte tüm bilmek istediğiniz ayrıntılar haberimizin detaylarında…

BU YAZ MAAŞ ARTIŞLARI VE İKRAMYELER YOLDA

Emekliler için bu yaz önemli ödemelerin olduğu bir dönem haline gelecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler ayrıca Temmuz ayından sonra da maaş artışı yaşayacak. Maaş artışı memur emeklileri için çifte zam anlamına da geliyor.

Takvim’de yer alan habere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise hem enflasyon oranında zam alacak hem de ek ödemelerinde artış yaşayacak.

Bu yaz gerçekleştirilecek gelir artırıcı gelişmeler şöyle olacak:

MAYIS SONUNDA İKRAMİYE GELİYOR

Mayıs ayının son günlerinde yani Ramazan bayramından önce 12,5 milyon emeklinin hesaplarına biner lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ramazan bayramından önce emekli olanlar da bu paradan yararlanacak. İkramiye için herhangi bir yere başvurmaya gerek olmayacak. Para 27-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçecek.

SSK-BAĞKUR'LUYA EK ÖDEME YAPILACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte yeni zamlarına kavuşacak. Bu zamlar Temmuz ayına kadar gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak.

Tahminler zammın yüzde 10'a yaklaşacağını gösteriyor. Emeklilerin ayrıca yüzde 4 oranındaki ek ödemeleri de bu zamla birlikte artacak.

MEMUR EMEKLİSİNE İKİ ARTIŞ

Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Bu zammın ardından oluşacak 6 aylık enflasyon farkı da artışa eklenecek ve hesaplara yatırılacak. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacaklar.

İKİNCİ İKRAMİYE AĞUSTOS'TA GELİYOR

Ağustos ayında ise Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci ikramiyeler de emeklilerin hesabına yatırılacak.

Mayıs'ta bin lira ikramiye alan emekliler bu kez 5-9 Ağustos tarihleri arasında bin lira daha alacak. Bu paralarda emeklilerin hesaplarına yatırılacak..

Türkiye’de milyonlarca emekli için heyecanlı haberler gelmeye devam ediyor. Mayıs 2019’dan sonra ikramiyeler ve maaş zamları yolda. Emekli vatandaş zamlarla ve ikramiyelerle ilgili son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. “Memurlara ne zaman zam geliyor? Emekli ikramiyeleri ne zaman ödenecek?” sorularına yanıt aranıyor. Memur emeklilerine Temmuz ayından sonra iki tane zam geliyor. Bunların yanında bin TL’lik Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı ikramiyesi verilecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise hem enflasyon oranında zam alacak hem de ek ödemelerinde artış yaşayacak. İşte tüm bilmek istediğiniz ayrıntılar haberimizin detaylarında…

BU YAZ MAAŞ ARTIŞLARI VE İKRAMYELER YOLDA

Emekliler için bu yaz önemli ödemelerin olduğu bir dönem haline gelecek. Ramazan ve Kurban bayramlarında 1000'er lira ikramiye alacak olan emekliler ayrıca Temmuz ayından sonra da maaş artışı yaşayacak. Maaş artışı memur emeklileri için çifte zam anlamına da geliyor.

Takvim’de yer alan habere göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri ise hem enflasyon oranında zam alacak hem de ek ödemelerinde artış yaşayacak.

Bu yaz gerçekleştirilecek gelir artırıcı gelişmeler şöyle olacak:

MAYIS SONUNDA İKRAMİYE GELİYOR

Mayıs ayının son günlerinde yani Ramazan bayramından önce 12,5 milyon emeklinin hesaplarına biner lira ikramiye ödemesi yapılacak.

Ramazan bayramından önce emekli olanlar da bu paradan yararlanacak. İkramiye için herhangi bir yere başvurmaya gerek olmayacak. Para 27-31 Mayıs tarihleri arasında hesaplara geçecek.

SSK-BAĞKUR'LUYA EK ÖDEME YAPILACAK

SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı ile birlikte yeni zamlarına kavuşacak. Bu zamlar Temmuz ayına kadar gerçekleşecek 6 aylık enflasyon oranı kadar olacak.

Tahminler zammın yüzde 10'a yaklaşacağını gösteriyor. Emeklilerin ayrıca yüzde 4 oranındaki ek ödemeleri de bu zamla birlikte artacak.

MEMUR EMEKLİSİNE İKİ ARTIŞ

Temmuz ayında memurlar ve memur emeklileri yüzde 5 oranında toplu sözleşme zammı alacak.

Bu zammın ardından oluşacak 6 aylık enflasyon farkı da artışa eklenecek ve hesaplara yatırılacak. Böylece memur emeklileri çifte zam almış olacaklar.

İKİNCİ İKRAMİYE AĞUSTOS'TA GELİYOR

Ağustos ayında ise Kurban Bayramı dolayısıyla ikinci ikramiyeler de emeklilerin hesabına yatırılacak.

Mayıs'ta bin lira ikramiye alan emekliler bu kez 5-9 Ağustos tarihleri arasında bin lira daha alacak. Bu paralarda emeklilerin hesaplarına yatırılacak..