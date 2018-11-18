12.3 milyon emeklinin beklediği Ocak zammında tablo netleşmeye başladı

Emekli maaşları ile ilgili vatandaşlar son dakika araştırmaları hız kesmeden devam ediyor. Milyonlarca vatandaş konuyla ilgili arama motoru üzerinden araştırma yapıyorlar. Her yıl olduğu gibi bu sene de yapılacak zam miktarında en önemli etken enflasyon oranları olacak. Geçtiğimiz günlerde Ocak ayında yapılacak zam miktarı yüzde 12 olarak tahmin edilirken, Merkez Bankası konuyla ilgili yeni bir tahmin yayınladı. Merkez, 2018 yılı için enflasyon tahminini yüzde 24.45 olarak yayınladı.

Geçtiğimiz Temmuz ayında ve iki bayramda aldıkları ikramiyelerle yüzleri gülen emekliler, yeni yıl zammı için geri sayıma başladılar. Ocak ayında yapılacak maaş artışında en büyük etkenin enflasyon oranları olacağı herkes tarafından bilinmekte. Merkez Bankası 2018 yılı ikinci yarısındaki 4 aylık veriler doğrultusunda emekli maaşlarına yapılacak zam oranı ile ilgili tahminini yükseltti. SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 4'lük artışa ilaveten alacağı enflasyon farkını gösterecek.



Temmuz-Ekim enflasyonu yüzde 12.26 olarak gerçekleşti. Geriye 2 veri kaldı. Ancak tahminler ipuçlarını veriyor. Merkez Bankası, Kasım ayı beklenti anketi sonuçlarını açıkladı. Cari yıl sonu TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 24.22 iken, bu anket döneminde yüzde 24.45 oldu. Bu tahmine göre, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 13.99 olarak gerçekleşebilecek.



TAHMİN ARTTI



SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı bu tahmine göre yüzde 13.99 olacak. Memurlara ve memur emeklilerine ise yüzde 10.49 enflasyon farkı oluşacak.



Milyonlarca memur ve memur emeklisi, Ocak'ta, 2018'in ikinci 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark alacaktı.



Bu tahmine göre memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 10.49 enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme artışıyla yüzde 14.49'a ulaşacak.



3 OCAK KİLİT TARİH



Kesin zam oranı Kasım ve Aralık enflasyon verileriyle ortaya çıkacak. Memurlar ve emekliler, 3 Ocak'ta Aralık ayı enflasyonuyla zam oranlarını öğrenecek.

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Zam aynı ay maaşlara yansıtılacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ve memurlar maaş ödeme günlerinde yeni maaşlarını ceplerine koyacak.



Memur emeklileri ise enflasyon verisi bekleneceğinden, Ocak'ın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak alacak. Zam farkı, ay içerisinde duyurulacak tarihte hesaplara yatırılacak.





MEMURUN ARTIŞI % 14.49



Yeni beklenti anketine göre; memur ve memur emeklileri Ocak'ta, yüzde 10.49 enflasyon farkı ve yüzde 4 toplu sözleşme zammı ile yüzde 14.49 zam alabilecek.





EMEKLİYE EK ZAM



Tüm emekliler Ocak'ta zam alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon oranında zam verilecek. Memur emeklilerine ise yüzde 4 toplu sözleşme artışının yanı sıra 2018'in ikinci yarısında gerçekleşen enflasyonun yüzde 3.5'i aşan kısmı kadar fark yansıtılacak. Temmuz- Ekim enflasyonu yüzde 12.26 çıktı. Yani 4 aylık enflasyona göre; SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12.26 artış ortaya çıkarken, memur emeklilerinin zammı da yüzde 8.76 enflasyon farkıyla yüzde 12.76'ya ulaştı. Geriye 2 aylık veri kaldı. Kasım ve Aralık enflasyonuna göre zam oranı artacak ya da azalacak. Ocak'ta maaşlar artacağı için, emeklilere her ay verilen ek ödeme de zamlanacak. Halen maaşı bin 106 lira 12 kuruşun altında olanlara net aylıklarının yüzde 5'i, üstünde olanlara ise yüzde 4'ü oranında ek ödeme veriliyor. Ocak'ta bu sınır yükselecek. 4 aylık enflasyona göre sınır bin 247 lira 24 kuruşa çıkacak. Maaşı bu tutarın altında olanlara yüzde 5, üstünde olanlara yüzde 4 oranında ek ödeme verilecek. Ayrıca tüm emeklilerin ek ödemelerinin tutarı yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için artacak. Örneğin; net maaşı 3 bin lira olan emekliye aylık 120 lira ek ödeme veriliyor. Emeklinin eline 3 bin 120 lira geçiyor. Yüzde 12.26'lık artışa göre emeklinin net maaşı 3 bin 367 lira 80 kuruşa yükselecek, ek ödemesi de 134,71 liraya çıkacak. Emeklinin eline 3 bin 502 lira 51 kuruş geçmeye başlayacak.

(Vatan)