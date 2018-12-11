Emekliye intibak Meclis’e geliyor

Milyonlarca emeklinin intibak umudu sürüyor. Öncelikle ombdusmana taşınan ve haklı bulunan intibak talebi, önce idare mahkemelerine, ardından da Yargıtay'a taşınmış ancak yargı vizesi alamamıştı. Son adres ise Anayasa Mahkemesi olmuştu. AYM, 2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara intibak için kararını verdi. Mahkeme, “Anayasanın 148'inci maddesinin dördüncü fıkrasında, kanun yolunda gözetilmesi gereken hususlara ilişkin şikayetlerin, bireysel başvuruda incelenemeyeceği belirtilmiştir” kararıyla intibak başvurusunu kabul etmedi. Anayasa Mahkemesi'nin bu kararının ardından gözler Meclis'e çevrildi.

Emekliye yeni umut

Sevindiren gelişmeyi, Tüketici Başvuru Merkezi (TBM) SGK Komisyonu Başkanı SGK Müşaviri Ali Duman duyurdu. Duman, 1999 ve 2008 yılları arasında aylık bağlama oranlarını düşüren uygulamaların kaldırılmasına yönelik 7 maddelik yasa teklifinin Meclis’e sunulduğunu belirtti. Duman teklif içinde, maaşlar arasındaki makas aralığının daraltılmasına yönelik düzenleme önerilerinin de olduğunu söyledi. Duman,”Bilhassa asgari ücret düzeyinde çalışanların günümüz itibariyle emekliye ayrıldıklarında 1999 yılı öncesine kıyasla, aylıklarında yüzde 40’a yakın bir kayıp oluşmasının önlenmesi ve fazladan çalışmalar sebebiyle emekli maaşlarının yükselmesi gerektiği halde düşmesine yol açan yasa maddelerinin kaldırılması isteniyor” dedi.

5 milyon kişiyi ilgilendiriyor

İlk intibaktan yaklaşık 2 milyon SSK'lı yararlandı. Maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış yaşandı.Yeni intibak hayata geçerse, yaklaşık 5 milyon kişinin yararlanacağı belirtiliyor.Zam oranının da ilk intibaktaki gibi 355 liraya varan tutarda olması bekleniyor.

(Güneş)