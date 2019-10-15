Emekliye intibak müjdesi: Maaşlar 355 TL artabilir

Hem SSK ve Bağ-Kur hem de memur emeklileri intibak bekliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan SSK ve Bağ-Kur’lular, intibakla 355 liraya varan zam yolunun açılmasını isterken; memur emeklileri de maaşlardaki kurum kaynaklı farkın giderilmesini talep ediyor.

SSK’LILARIN GÖZÜ MECLİS’TE

2000 yılından sonra emekli olanlara intibak uzun süredir gündemde. Anayasa Mahkemesi, intibak için adresi Meclis olarak göstermişti. Eğer intibak yasası çıkarsa, Türkiye Emekliler Derneği’nin verdiği rakamlara göre yaklaşık 5 milyon emeklinin maaşı değişecek. Bu durumda önceki intibakta olduğu gibi maaşlarda 50 ile 355 lira arasında artış bekleniyor.

FARK KAPANACAK

Memur emeklilerinin intibak talebi, Memur-Sen tarafından hükümete iletilmişti. Konu toplu sözleşmede çözüme kavuşturulmadı. Bu nedenle memur emeklilerinin gözü önümüzdeki dönemde yapılacak Kamu Personeli Danışma Kurulu (KPDK) toplantısında. Eğer bu talep hayata geçerse, kamudan aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasındaki maaş farkı kapanacak. Maaşı düşük kalanlar, her ay ilave ödeme alacak.

(Güneş)