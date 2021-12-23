23 Aralık 2021 Perşembe 12:10 - Güncelleme: 23 Aralık 2021 Perşembe 12:10

Emekli zammı ile ilgili son dakika haberleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2022 yılında SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına gelecek zam için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Asgari ücret 2022 yılı için 4253 TL oldu. Asgari ücret zammı sonrasında gözler SSK ve Bağ-Kur emekli zamlarına çevrildi. Emekli 2022 maaş zammı için çalışma başlatıldı. Buna göre 2022 Emekliye ne kadar zam yapılacak? Emekli zammı ne zaman belli olacak?

Başkan Erdoğan'ın talimatıyla emeklilerin maaşına yüklü miktarda zam yapılacak. Emekli maaşına zam için iki formül üzerinde duruluyor.

1- Düşük maaşlılara seyyanen artış ve buna ek olarak bir zam.

2- Bütün emeklilere asgari ücrete yakın zam.

EMEKLİ ZAMMI 2022 NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Memur ve emeklilerin yıl sonunda enflasyon farkı alacak olmasıyla birlikte Temmuz- Kasım dönemi enflasyonuna bakıldığında memurlar ve memur emeklilerin yüzde 7.47 enflasyon farkı zammı alacağı öngörülüyor ancak net tutar aralık enflasyonuyla belli olacak.

Zam oranlarının belirlenmesinde enflasyon rakamları etkili oluyor. 2022 Emekli zammına ilişkin enflasyon verileri ise Ocak ayının 3'ünde açıklanacak.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) son verisine göre; enflasyon temmuzda yüzde 1.80, ağustosta yüzde 1.12, eylülde yüzde 1.25, ekimde yüzde 2.39, kasımda ise yüzde 3.51 olmuştu. Bir başka ifadeyle ikinci 6 aylık dönemin 5 ayında kümülatif yüzde 10.46'lık enflasyon rakamına ulaşıldı. Geriye sadece aralık kaldı. Merkez Bankası beklenti anketine göre aralık için uzmanların enflasyon öngörüsü yüzde 3.37 seviyesinde.

Enflasyonun aralıkta kabaca yüzde 3-5 arasında gelmesi durumunda SSK ve Bağkur emeklilerinin son 1 yılda alacağı zam toplamı yüzde 24-26 arasında olacak. Yıllık belirlenen asgari ücret zammı yüzde 50.5 olunca emekliye de bu seviyelere yakın artış gündeme geldi. Peki emekli ve memura ne kadar zam yapılacak?

EMEKLİYE 2022'DE NE KADAR ZAM YAPILACAK?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 emekli zammının iyileştirilmesi talimatını verdi. Bu konuda; Hükümet emekli maaşlarıyla ilgili çalışma yapıyor. Düşük emekli maaşı alanlara seyyanen artış ve zam gündemde. Öte yandan; Emekliye enflasyon + %25 zam formülü de masada.

Asgari ücrette yüzde 50.5'lik tarihi artıştan sonra gözler memur ve emekli maaşlarına çevrildi. Yaklaşık 13.5 milyon emeklinin maaşlarında da düzenleme için düğmeye basıldı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın verdiği talimat doğrultusunda asgari ücretten sonra emekli maaşları içinde "fevkalade" bir artış yapılması planlanıyor. Daha önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de emeklilerle ilgili çalışma yapıldığını açıklamıştı.

SEYYANEN ZAM

Üzerinde çalışılan iki ayrı formül bulunuyor. Sabah'ın haberine göre, Emekli maaşlarına yıllık bazda asgari ücret ya da yüzde 40'lar düzeyinde bir zam yapılması gündemde.

SGK ve özellikle de Bağ-Kur emeklileri arasında asgari ücretin yarısından az maaş alan bir grup bulunuyor.

Üzerinde durulan ilk formül düşük maaş alan emeklilere seyyanen yapılacak zam ile maaşın belli düzeye çekilmesi yönünde. Bunun üzerine ayrıca bir zam gündeme gelebilecek.

Buna paralel veya daha fazla bir artışla SSK ve Bağkur emeklilerinin ocak zammı yüzde 15-16'ya dayanacak. Yüzde 3.5'lik aralık enflasyonuyla son 6 aylık enflasyon yüzde 14.33 olacak. Eğer aylık enflasyon yüzde 4.1 olursa zam yüzde 15'e, aylık enflasyon yüzde 5 olursa zam oranı yüzde 16'ya ulaşacak. Enflasyonun beklentileri aşması zam oranını daha yukarı çekecek.

ENFLASYON+YÜZDE 25 ZAM

Üzerinde durulan ikinci formül ise emeklilere asgari ücret kadar ya da buna yakın bir zam verilmesi. Bu konudaki alt rakam ise SGK ve Bağ-Kur emeklilerine yıllık yüzde 40'lar civarında zam olması.

Şu anda üzerinde durulan hesaplamalar SGK ve Bağ-Kur emeklisine enflasyon+yüzde 25 zam şekilde yapılıyor. Bu da yüzde 40 civarında artış anlamına geliyor.