Emekliye seyyanen zam yapılacak, işsizlik maaşı almak kolaylaşacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde (KHK) değişiklik içeren 71 maddeden oluşan yasa teklifi, dün TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifinde işsizlik ödeneğinden kira artışına, konut yardımından emeklilik aylığına, Varlık finansmanı fonlarından, bebek mamalarına kadar birçok önemli düzenleme bulunuyor.