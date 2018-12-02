Emekliye seyyanen zam yapılacak, işsizlik maaşı almak kolaylaşacak
Milyonlarca kişiye müjde niteliğinde olan yasa tasarısı TBMM’ye sunuldu. Kanun teklifi yasalaşırsa işsizlik maaşı almak kolaylaşacak, konut yardımı artacak, devam sütü ucuzlayacak ve emekliye seyyanen zam yapılacak.
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren bazı kanun ve Kanun Hükmünde Kararname’lerde (KHK) değişiklik içeren 71 maddeden oluşan yasa teklifi, dün TBMM’ye sunuldu. Yasa teklifinde işsizlik ödeneğinden kira artışına, konut yardımından emeklilik aylığına, Varlık finansmanı fonlarından, bebek mamalarına kadar birçok önemli düzenleme bulunuyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.