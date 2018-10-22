Emekliye yüzde 14 zam geliyor
Tüm emeklilerin maaşı ocakta artacak. 3 Ocak’ta açıklanacak enflasyon verileriyle zam oranı ortaya çıkacak.
Ancak tahminler enflasyon oranıyla ilgili sinyaller veriyor. 2018'in ikinci yarısında enflasyonun yüzde 13.78 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.
Bu tahmine göre, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak zammı, yüzde 13.78 olacak. Memur emeklileri de ikinci 6 ayda yüzde 3.5'lik enflasyon aşıldığından, yüzde 9.98 fark alacak. Bu durumda memur emeklilerinin ocak zammı yüzde 4'lük ve yüzde 10.28 enflasyon farkıyla yüzde 14.28'e ulaşacak. Şu ana kadar Temmuz-Eylül enflasyonu açıklandı. Bu 3 aylık dönemdeki enflasyon yüzde 9.34 olarak gerçekleşti.
YEP'teki enflasyon tahminine göre ise 2018 yılının ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 10.65 olabilecek. Bu durumda zam oranı SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olarak gerçekleşebilecek.
(Güneş)
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