En az 100 baz puan indirim bekleniyor

Ekonomistler, temmuz ve eylül toplantılarında politika faizinin güçlü bir şekilde 750 baz puan indirildiğini anımsattı. Bu ayki toplantıda da politika faizinin en az 100 baz puanlık düşüşle yüzde 15.50’ye çekileceğini tahmin ediyor. İnfo Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Mert Yılmaz “TCMB, perşembe günü 150 baz puan indirim yaparak 2019’u yüzde 15’lik bir politika faiziyle tamamlamayı tercih edebilir” dedi.

YABANCI FAZLA BEKLİYOR

Tacirler Yatırım Araştırma Müdürü Özlem Bayraktar Gökşen ise “PPK toplantısında 100 baz puan faiz indirimi bekliyoruz. Dolayısıyla politika faizinin yılı yüzde 15-15.5 seviyesinde kapayacağını tahmin ediyoruz” dedi. Stratejist Cüneyt Paksoy ise “İyileşen enflasyon beklentilerine paralel politika faizinde mevcut 150-250 baz puanlık manevra alanının yılın son iki toplantısında kullanılmasını mümkün görüyorum” dedi.Medley Global Advisors Direktörü Nigel Rendell ise “TCMB, politika faizini oranını 200-250 baz puan düşürerek yüzde 14.50-14.00 seviyelerine çekebilir” dedi. Capital Economics Gelişmekte Olan Piyasalar Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey ise “TCMB, politika faiz oranını 200 baz puan indirerek yüzde 14.50’ye çekebilir” açıklamasında bulundu. Bu arada AA Finans’ın anketine göre ekonomistlerin ortalama faiz indirimi beklentisi 100 baz puan oldu.