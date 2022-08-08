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  • En güçlü ve en donanımlı! Bakan Dönmez 'yarın büyük gün' diyerek paylaştı
Ekonomi

En güçlü ve en donanımlı! Bakan Dönmez 'yarın büyük gün' diyerek paylaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han'ın yarın Akdeniz'de ilk sondajı için demir aldığını bildirdi. Hazırlıkları tamamlanan Abdülhamid Han sondaj gemisi, Mersin Taşucu Limanı'nda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı törenle uğurlanacak.

AA8 Ağustos 2022 Pazartesi 21:56 - Güncelleme:
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Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Yarın büyük gün!.. Heyecanlıyız... Dördüncü sondaj gemimiz Abdülhamid Han yarın ilk sondajı için demir alıyor. Yolu açık, rüzgarı kolayına, gayreti Abdülhamid Han gibi olsun." ifadesini kullandı.

İşlemleri tamamlanan geminin Mersin Taşucu Limanı'ndan yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilk seferine uğurlanması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN UĞURLAYACAK

Yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın uğurlayacağı gemide sistem ve ekipman güncelleme işlemlerinin ardından kontrol süreçlerinin başladığı ifade edildi. Güney Kore'deki Okpo Limanı'ndan yola çıktıktan sonra 19 Mayıs'ta Mersin'in Taşucu Limanı'na ulaşan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından adı "Abdülhamid Han" olarak açıklanan, Türkiye'nin hidrokarbon arama çalışmalarına katılacak sondaj gemisinde çeşitli çalışmalar yapıldı.

2,5 ay Mersin'in Taşucu Limanı'nda kalan Abdülhamid Han sondaj gemisinde bakım, geliştirme ve güncelleme çalışmaları gerçekleştirildi. Teknik donanımı ve fiziki özellikleriyle "Mavi Vatan"daki filonun "en güçlüsü" olarak görev yapacak Abdülhamid Han, Fatih, Kanuni ve Yavuz'un ardından Türkiye'nin dördüncü sondaj gemisi ve dünyanın beşinci büyük gemi olma özelliğini taşıyor.

Yedinci nesil teknolojiye sahip geminin 238 metre uzunluğu ve 42 metre genişliği bulunuyor. Çift kule ile aktif konumlandırma sistemine sahip, 200 mürettebat kapasiteli gemi, 12 bin 200 metreye kadar sondaj yapabilme yeteneğine sahip gemi, son hazırlıkların tamamlanmasının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılımıyla 9 Ağustos'ta düzenlenecek törenle Taşucu Limanı'ndan ilk görev yerine uğurlanacak.

  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez
  • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez
  • Fatih Dönmez

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