En havalı kampanya

Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı hızla artıyor. Kampanyanın başladığı tarihten bu yana indirim taahhüt eden firma ve marka sayısı 700’e yaklaşırken, yerdeki yarış havaya da sıçradı. İndirim kampanyasına 3 havayolu şirketi birden katıldı.

THY: THY, kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. Yüzde 10 indirimden yararlanmak için bileti alırken yolcunun ‘TURKIYEKAZANACAK’ promosyon kodunu girmesinin yeterli olacak. Kampanyadan yararlanmak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar biletleme ve seyahat yapılması isteniyor. Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde ve THY ile AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak. Bu arada Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan Yeni Havalimanı’nın 31 Ekim’deki ilk tarifeli seferi olacak TK2141 sefer sayılı Ankara uçağı şimdiden doldu.

Atlasglobal: Tüm iç hat seferlerinde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürdü. Yüzde 20 indirimli biletler, 27 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Atlasglobal Havayolları Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan yaptığı açıklamada “Ekonomileri güçlü olan ülkelerin şirketleri de güçlü olur. Bu bakış açısıyla enflasyonu düşürme kampanyasına önemli bir destek verme kararı aldık. Hükümetimizin yaptığı yüzde 10 indirim çağrısının üstüne çıkarak tüm iç hat uçuşlarımızda 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yaptık” dedi.

Pegasus Havayolları: Programa destek için tüm yurtiçi uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyası uygulayacak.