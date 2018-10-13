En havalı kampanya
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı’na destek veren firma ve marka sayısı 700’e yaklaşırken indirim yarışı havaya da sıçradı. THY, Atlasglobal ve Pegasus indirimli uçuracak.
Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı kapsamında başlatılan indirim kampanyasına katılan firma sayısı hızla artıyor. Kampanyanın başladığı tarihten bu yana indirim taahhüt eden firma ve marka sayısı 700’e yaklaşırken, yerdeki yarış havaya da sıçradı. İndirim kampanyasına 3 havayolu şirketi birden katıldı.
THY: THY, kampanyaya destek vermek için iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde yüzde 10 indirim kampanyası başlattı. Yüzde 10 indirimden yararlanmak için bileti alırken yolcunun ‘TURKIYEKAZANACAK’ promosyon kodunu girmesinin yeterli olacak. Kampanyadan yararlanmak için 31 Aralık 2018 tarihine kadar biletleme ve seyahat yapılması isteniyor. Kampanya, iç hat ve Türkiye çıkışlı dış hat ücretlerinde ve THY ile AnadoluJet tarafından gerçekleştirilen ekonomi sınıfı uçuşlarda geçerli olacak. Bu arada Resmi açılışı 29 Ekim’de yapılacak olan Yeni Havalimanı’nın 31 Ekim’deki ilk tarifeli seferi olacak TK2141 sefer sayılı Ankara uçağı şimdiden doldu.
Atlasglobal: Tüm iç hat seferlerinde geçerli olmak üzere bilet fiyatlarını yüzde 20 oranında düşürdü. Yüzde 20 indirimli biletler, 27 Aralık 2018 tarihine kadar geçerli olacak. Atlasglobal Havayolları Ticaret Operasyonlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Nevzat Arşan yaptığı açıklamada “Ekonomileri güçlü olan ülkelerin şirketleri de güçlü olur. Bu bakış açısıyla enflasyonu düşürme kampanyasına önemli bir destek verme kararı aldık. Hükümetimizin yaptığı yüzde 10 indirim çağrısının üstüne çıkarak tüm iç hat uçuşlarımızda 27 Aralık tarihine kadar yüzde 20 indirim yaptık” dedi.
Pegasus Havayolları: Programa destek için tüm yurtiçi uçuşlarında geçerli yüzde 20 indirim kampanyası uygulayacak.
679 ŞİRKET VE MARKADAN DESTEK
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın hafta içinde açıkladığı Enflasyonla Topyekun Müücadele Programı kapsamında ürün ve hizmetlerinde yıl sonuna kadar en az yüzde 10 indirim yapmayı taahhüt eden firma sayısına bir günde 200’e yakın firma ve marka daha katıldı. Böylece kampanyanın başladığı tarihten bu yana 679 büyük şirket ve marka indirimlere dahil oldu. Kampanyaya dahil olan bazı firmalar ve markalar şöyle:
Şölen: Fiyatlarını sabitlerken seçili ürünlerde de yüzde 10 indirim uygulanacağını duyurdu.
Atasun Optik: 13 Ocak 2019’a kadar, 9 farklı markaya ait güneş gözlüklerinde mevcut indirimlere ek yüzde 10 indirim başlattı.
Brisa: Türkiye’de üretilen Bridgestone ve Lassa markalı tüm kış lastiği ürünlerinde yüzde 10 indirim yapacak.
Ertex Otomotiv: Yaptıkları tasarım araçlarda yüzde 25 indirim uygulayacak.
Ayakkabıda % 10 indirim
Grayder üç ay boyunca tüm ürünlerde geçerli yüzde 10 indirim uygulayacak. Grayder yetkilileri “Kış mevsiminin kendini iyice hissettirmeye başladığı şu günlerde yeni sezon alışverişi yapmak önemli. Bugünlerde biraz kemer sıkmak gerekecek ama bazı gereksinimlerimiz var ki onları ne ertelemek isteriz, ne de kalitesinden taviz vermek isteriz. Ayakkabı bu kategorilerin başında geliyor. O yüzden bütçelere katkı vereceğiz” dediler.
Esnaf da katılıyor
Devlerin yarıştığı indirim kampanyalarına küçük esnaf da katılmaya başladı. Bilecik’te 19 yıldır bu yana köfte ekmek satan Hasan Kapukaya, yüzde 10 indirim çağrısına uyarak yüzde 15 yaptığını duyururken Siirt’te de Güres Caddesi’ndeki bazı esnaflar kampanya afişlerini asarak indirim başlattı.
Enflasyonla mücadeleye ‘2 kat internet’ desteği
Turkcell, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan Enflasyonla Topyekûn Mücadele seferberliğine dev iletişim kampanyasıyla destek verdi. Destek kapsamında Turkcell, müşterilerinin internet kullanımlarını ikiye katlayacak. Yılsonuna kadar sürecek kampanya ile Turkcell’liler aynı fiyata iki kat daha fazla internet kullanabilecek. Çeyrek asırdır Türkiye’nin dijital ve toplumsal kalkınmasına katkı sağlamak için çalıştıklarını söyleyen Turkcell Genel Müdürü Kaan Terzioğlu “Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı kapsamında başlatılan kampanyayı biz de destekliyoruz. Enflasyona eksi yönde katkı yapan tek sektör olarak, bugün de üzerimize düşen görevi yerine getiriyoruz. Turkcell Türkiye için var; Türkiye olmadan Turkcell var olamaz. Biz de dijital altyapımızı müşterilerimize açarak internet kotalarını ikiye katlıyoruz. Bu sayede müşterilerimiz aynı fiyata 2 kat daha fazla internet kullanmaya başlayacak. Biliyoruz ki Türkiye kazanırsa Turkcell de kazanacak” dedi.
Bireysel ve kurumsal tüm faturalı müşteriler ve paketli faturasız abonelerin faydalanacağı kampanyaya katılım, yerli iletişim ve yaşam platformu BiP ile sağlanıyor. 4.5G uyumlu SIM kart sahipleri, BiP’in Keşfet bölümünde yer alan ‘Enflasyonla Mücadele’ kanalını takip ederek, ‘katlanan kampanya’ya dâhil oluyor. Öte yandan SIM kartları 4.5G’yi desteklemeyen Turkcell’liler de kampanyadan faydalanmak için en yakın Turkcell bayiinde ücretsiz olarak SIM kartlarını değiştirip kotalarını katlayabiliyor.
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